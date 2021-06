Meteo, arriva l’estate: caldo sopra la media fino a luglio

In questa settimana la giornata più calda sarà mercoledì, con massime sopra i 30 gradi in molte città. La prossima settimana torna un po’ di pioggia al Nord ma farà ancora molto caldo

E’ stata una primavera tra le più “fredde” degli ultimi decenni, e soprattutto al Nord Italia è arrivata molto tardi, con piogge sopra la media anche a stagione inoltrata e temperature che hanno stentato a decollare, al punto che sull’arco alpino è ancora presente molta neve, persino parzialmente sulle piste da sci. Ora però, quando mancano pochi giorni all’inizio ufficiale dell’estate, il caldo è finalmente arrivato. Ed è subito un caldo sostenuto, sopra la media anche se per ora non di molto. Già nello scorso fine settimana in molte località italiane si sono toccati per la prima volta i 30 gradi, e le previsioni meteorologiche dei prossimi giorni confermano questa tendenza: la settimana in corso sarà caratterizzata da sole quasi ovunque, salvo qualche annuvolamento al Nord (ma le precipitazioni saranno inferiori alla norma), con temperature in aumento ma ancora non eccessive e insopportabili.

La giornata più calda sarà mercoledì 16 maggio, quando sia a Roma che a Milano le temperature massime supereranno, seppur di poco, la soglia dei 30 gradi. Lo stesso accadrà anche nelle altre grandi città, con il primato che come sempre spetta a Bolzano, dove si andranno a rasentare i 35 gradi. La settimana successiva, la prima ufficialmente d’estate (inizia lunedì 21 giugno), tornerà un po’ di pioggia al Nord, ma ampiamente nella media. Le temperature, in tutta Italia, saranno ancora superiori alla media del periodo. Prevedere il meteo più avanti è difficile e si presta a delle imprecisioni, ma stando all’analisi dell’Aeronautica Militare, il grande caldo persisterà decisamente almeno fino all’11 luglio, con temperature massime sopra la media. In compenso, tra la fine di giugno e i primi di luglio tornerà un po’ di pioggia anche al Centro-Sud: sempre nella norma, ma più consistentemente rispetto a questa prima fase estiva. Nella prima settimana di luglio le precipitazioni saranno nella media sia al Nord che al Centro che al Sud.