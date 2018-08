Meteo, ancora piogge ma lunedì tornano sole e caldo

Un nuovo fronte “autunnale” dovrebbe poi abbattersi sull’Italia tra l’1 e il 3 settembre, ma la perturbazione non sarà significativa e tendenzialmente, per quanto è possibile prevedere finora, la prima decade di settembre sarà comunque ancora all’insegna di un caldo estivo ma sopportabile.

Passata la burrasca di fine estate, che nel weekend sta portando piogge quasi ovunque con un crollo termico di 10-12 gradi da Nord a Sud (e relativo sollievo nelle grandi città, dopo il gran caldo delle ultime settimane), pare che l’estate non voglia ancora alzare bandiera bianca: da lunedì infatti su quasi tutto il Paese, ad eccezione di qualche residuo temporale al Sud, è previsto il ritorno del sole e un rialzo, per ora moderato, delle temperature. Secondo i meteorologi, la situazione sarà stabile fino al prossimo weekend, e non si esclude che in alcune regioni possa tornare un caldo quasi africano, con termometro di nuovo sopra i 30 gradi.

Un nuovo fronte “autunnale” dovrebbe poi abbattersi sull’Italia tra l’1 e il 3 settembre, ma la perturbazione non sarà significativa e tendenzialmente, per quanto è possibile prevedere finora, la prima decade di settembre sarà comunque ancora all’insegna di un caldo estivo ma sopportabile. Insomma per molti italiani il rientro dalle vacanze sarà in linea di massima all’insegna del sole e delle temperature piacevoli.

Il meteo di oggi, domenica 26 agosto, prevede invece diverse precipitazioni ancora, soprattutto al Centro-Sud. La regione dove resisterà maggiormente il caldo è la Puglia, con termometro ancora sopra i 30 gradi nonostante la perturbazione in corso. Sul versante tirrenico invece non si supereranno i 26-27 gradi, mentre al Nord le massime risultano comprese tra i 14 e i 25 gradi.