Meteo: allerta rossa su Liguria e Lombardia, arancione su altre 4 regioni. Situazione difficile a Genova

Maltempo sul Nord e sul Centro Italia con precipitazioni abbondanti e insistenti. Protezione civile emette avviso di condizioni meteorologiche avverse

Il maltempo si sta abbattendo su gran parte del Nord e del Centro Italia. Un sistema perturbato di origine atlantica sta raggiungendo il nostro Paese, determinando un intenso peggioramento con precipitazioni abbondanti ed insistenti su gran parte delle regioni centro-settentrionali, accompagnato da un generale rinforzo dei venti dai quadranti meridionali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Meteo, maltempo su tutto il Centro-Nord

L’avviso prevede precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio o temporale su Liguria e alta Toscana, Piemonte orientale, Lombardia, Emilia-Romagna e successivamente alle Province Autonome di Trento e Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia e resto della Toscana. Si prevede, inoltre, dalla tarda mattinata/primo pomeriggio di oggi, martedì 8 ottobre, l’estensione di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, a Umbria, Lazio e successivamente, specie sui settori occidentali, ad Abruzzo e Molise. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Dal primo mattino si prevedono inoltre venti da forti a burrasca, dai quadranti meridionali, su Emilia-Romagna, specie settori appenninici e Liguria, in estensione a Veneto e Friuli Venezia Giulia, specie settori costieri. Mareggiate lungo le coste esposte.

Protezione civile, allerta rossa su Liguria e Lombardia

“Sulla base dei fenomeni in atto e previsti”, la Protezione Civile ha valutato per la giornata di oggi, “allerta rossa per rischio idrogeologico su settori di Liguria e Lombardia. Valutata inoltre allerta arancione sull’intero Lazio e su settori di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. Allerta gialla in tredici regioni”.

Situazione critica a Genova, scuole chiuse

Nella notte, intense precipitazioni si sono abbattute su Genova, determinando già da ieri sera l’innalzamento dell’allerta da giallo a arancione, che diventerà rossa a partire dalle 12 di oggi. Esondato il rio Fegino in Val Polcevera, diversi allagamenti in varie zone del capoluogo ligure. Il Centro operativo comunale si è riunito alle 4 di stamani e, vista la risposta al suolo alle precipitazioni e considerate le previsioni di peggioramento del fronte temporalesco ha indicato la necessità di chiudere le scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio comunale.

“Quello che attraverserà la Liguria nelle prossime ore “è un passaggio perturbato molto significativo con la possibilità di temporali cosiddetti autorigeneranti, forti e persistenti a causa della convergenza di venti caldi dai quadranti meridionali con venti freddi da nord. Il quadro è serio e potenzialmente pericoloso. Servono grandi prudenza e attenzione”, ha spiegato l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone.