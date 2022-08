Meteo: a Ferragosto Italia spaccata in due tra temporali e nuova ondata di caldo africano

A Ferragosto l’Italia sarà divisa in due mentre da martedì 16 previsto un nuovo picco di calore: ecco le previsioni per il weekend clou del mese di agosto

Il gran caldo che ha caratterizzato l’estate 2022 ha mollato la presa, ma per poco. In questi ultimi giorni il nostro Paese è stato raggiunto da venti più freschi sospinti da un vortice ciclonico collocato sull’Europa orientale. Ma secondo gli esperti, dopo un Ferragosto un po’ incerto in cui l’italia sarà divisa a metà, da martedì 16 tornerà il grande caldo sull’Italia: l’ennesima ondata di calore di matrice africana. Se tutto verrà confermato colpirà soprattutto le regioni del Centro e del Sud facendo tuttavia lievitare di parecchi gradi anche le temperature al Nord.

Previsioni meteo weekend 13 e 14 agosto

Sarà un weekend a dir poco movimentato sotto il profilo meteo. Direttamente dall’Ucraina aria più fresca e asciutta piomberà sull’Italia nel corso delle prossime ore e causerà un nuovo aumento dell’instabilità. Vediamo dove.

La giornata di sabato 13 agosto si aprirà ancora con possibili rovesci temporaleschi anche se alternati a pause più soleggiate. A Nord prevarrà il bel tempo, salvo sul centro est Liguria. A rischio saranno le zone del versante Adriatico e dello Ionio: Marche, Abruzzo, Lazio, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria. Mentre sulle Isole persisterà un po’ di nuvolosità variabile con qualche pioggia o temporale fin dal mattino nel nord della Sardegna. Temperature in calo al Nord nei valori minimi; massime in rialzo sulla Sicilia, in calo sul Piemonte e sulle regioni centro meridionali.

Domenica 14 agosto con l’allontanarsi della perturbazione e l’espansione di un promontorio anticiclonico, la giornata trascorrerà con condizioni di tempo più stabile e soleggiato su gran parte del Paese con caldo in aumento al Centro Nord e sulla Sardegna. Al Nord sole su tutte le regioni, al Centro si rialzano le temperature (tra i 30 e i 35 gradi). Mentre al Sud, ampi spazi soleggiati ma con ancora la possibilità di qualche fenomeno su basso Tirreno e Puglia.

Meteo: che tempo farà a Ferragosto?

Infine a Ferragosto si fa ancora più probabile l’arrivo di una debole perturbazione proveniente dalla Francia che riporterà nubi e qualche rovescio o temporale sparso al Nord-Ovest, sulle Alpi orientali e in Toscana dove le temperature sono riviste in calo. Mentre nubi sparse saranno le protagoniste della giornata per le regioni del Nord Est. Sulle altre invece il tempo sarà soleggiato, a parte qualche velatura al Centro e in Sardegna e con temperature in aumento specialmente al Sud e nelle Isole.

Ma da martedì 16 agosto torna il caldo verso il Centro-Sud e le Isole, associato ad una decisa intensificazione delle termperature con valori di nuovo anomali.