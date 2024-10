Mercedes: vendite in calo nel terzo trimestre 2024, crollano le auto elettriche -31%

Nel terzo trimestre del 2024, Mercedes-Benz ha registrato un calo nelle vendite totali ma a preoccupare è soprattutto il segmento elettrico. Giù anche i Van. A pesare è la crisi economica in Cina

Il 2024 si sta rivelando un anno difficile per Mercedes-Benz. Nel terzo trimestre dell’anno, la casa della Stella ha venduto complessivamente 594.600 veicoli, tra auto e van, registrando una leggera flessione rispetto ai trimestri precedenti. Le vendite totali hanno subito un calo dell’1% rispetto al trimestre precedente e del 3% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Le vendite di veicoli elettrici hanno subito un duro colpo, con una diminuzione dell’8% su base trimestrale e del 31% su base annua, con soli 46.900 veicoli elettrici venduti. Nei primi nove mesi del 2024, le vendite complessive di Mercedes-Benz hanno raggiunto 1.763.200 unità, in calo del 5% rispetto al 2023. Le vendite di veicoli elettrici sono risultate particolarmente deboli, con una flessione del 22% e un totale di 148.500 unità vendute.

A pesare sulle performance dell’azienda è soprattutto la crisi economica in Cina, che ha spinto la casa automobilistica a lanciare un nuovo allarme, con una revisione al ribasso delle previsioni per l’anno in corso. Il profit warning, il secondo nel giro di pochi mesi, riflette la situazione complessa del mercato globale che ha colpito non solo Mercedes ma l’intero settore automobilistico, in particolare quello tedesco.

Vendite auto, pesa la Cina: mercato cruciale ma debole

La domanda debole in Asia, e soprattutto in Cina, ha rappresentato un grosso ostacolo per Mercedes-Benz. La casa automobilistica ha registrato un calo del 13% nelle vendite in Cina (170.700 auto consegnate da luglio a settembre) rispetto allo stesso periodo del 2023. Il calo della domanda ha colpito particolarmente i modelli di lusso, come la Classe S, che rappresentano una parte importante dei profitti dell’azienda.

Mercedes: il segmento lusso resiste a livello globale

Nonostante il calo generale, Mercedes-Benz è riuscita a mantenere buoni risultati in diversi mercati chiave, soprattutto con le sue auto di lusso. I modelli di punta, come la Classe S, hanno continuato a dominare i loro segmenti, sebbene abbiano risentito della ridotta domanda in Cina. Le auto ad alte prestazioni Mercedes-AMG, invece, hanno registrato un incremento dell’8% rispetto al terzo trimestre del 2023, grazie a una maggiore disponibilità di modelli. Anche la storica Classe G ha segnato un lieve aumento delle vendite, con un +2% rispetto all’anno precedente.

Mercedes-Benz ha ottenuto ottimi risultati in Nord America, con una crescita del 29% rispetto allo stesso periodo del 2023. In Europa, le vendite sono rimaste stabili, con numeri simili a quelli dell’anno scorso, a dimostrazione che la domanda per i veicoli del marchio rimane solida in queste regioni. Questo successo è stato favorito da una migliore disponibilità dei modelli e dall’ottima accoglienza riservata alla gamma GLC e ai nuovi modelli CLE.

Mercedes: crolla il segmento elettrico

È il settore delle auto elettriche quello che soffre di più. Mercedes-Benz ha registrato un crollo del 31% nelle vendite di veicoli elettrici a batteria, con soli 42.500 unità vendute nel terzo trimestre del 2024. Sebbene la domanda di veicoli ibridi plug-in sia cresciuta del 10%, principalmente grazie al mercato statunitense, i consumatori sembrano ancora restii ad abbracciare completamente la transizione verso i veicoli elettrici. La complessità tecnologica e le limitazioni infrastrutturali sembrano ostacolare la diffusione di questi modelli, almeno nel breve termine.

A pesare poi è la guerra dei prezzi per le auto elettriche, in particolare in Cina, che ha contribuito a questa situazione. La concorrenza, sempre più aggressiva, ha reso difficile mantenere i margini di profitto su questa linea di prodotti, nonostante le elevate aspettative iniziali.

Nonostante le difficoltà, Mercedes-Benz non sta abbandonando il suo percorso verso l’elettrificazione. Il brand ha annunciato importanti cambiamenti nella denominazione dei suoi veicoli, eliminando gli acronimi come EQ per uniformare l’offerta e rendere più chiara la distinzione tra modelli termici ed elettrici. Questa strategia mira a ridurre la confusione tra i consumatori e a semplificare il portfolio del marchio, facilitando la transizione verso un’offerta elettrica più omogenea.

La nuova Mercedes EQS del 2025 sarà uno dei primi modelli a incarnare questa nuova strategia. Con una batteria da 118 kWh e un sistema di rigenerazione avanzato, si propone di diventare un punto di riferimento nel segmento delle berline di lusso elettriche.

Mercedes: debole anche il settore Van

Anche il settore dei van, che tradizionalmente è stato uno dei punti di forza di Mercedes, ha mostrato segni di debolezza nel terzo trimestre del 2024. Le vendite dei furgoni sono diminuite del 12% rispetto al trimestre precedente e del 13% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, con 91.100 unità vendute. Nei primi nove mesi del 2024, le vendite di furgoni sono calate del 7%, raggiungendo appena 300.000 unità. Questo calo è stato particolarmente evidente in mercati core come Germania, Stati Uniti e Cina, mentre in Europa le vendite sono rimaste stabili.