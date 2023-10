Meloni ha fatto benissimo a rompere con un bullo machista come Giambruno: brava Giorgia

Rompendo la relazione sentimentale con il compagno Andrea Giambruno per le sue squallide manifestazioni machiste e sessiste, la Meloni si è dimostrata ancora una volta una donna di carattere che merita il massimo rispetto

Il personale è politico gridavano le femministe nei primi anni ’70 ed è sacrosanto anche oggi. Naturale perciò che la decisione di Giorgia Meloni di interrompere la sua decennale relazione con il compagno Andrea Giambruno e padre di sua figlia Ginevra, per le squallide esibizioni sessiste e machiste nella tv di Mediaset dove il bellimbusto lavora, diventi un caso politico che merita tutto il rispetto per la premier non solo per la sofferenza umana che vicende così provocano ma per il coraggio e la franchezza con cui l’ha affrontata. Si può dissentire totalmente sulla politica della Meloni ma le si deve il massimo rispetto come donna e come premier e bisogna riconoscere un cosa: che anche stavolta, in una storia umanamente delicatissima, la Meloni si è dimostrata una donna di carattere. Del resto l’ha scritto lei stesso sui social: “Per quanto la goccia scava la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua”. Giù il cappello e massima solidarietà per la Meloni donna prima ancora che premier. Brava Giorgia, stavolta meriti solo applausi.