Mediobanca, Nagel e Pagliaro confermati: tutte le nomine

Nagel e Pagliaro confermati al vertice di Piazzetta Cuccia malgrado il diverso voto di Del Vecchio -Il nuovo board si riunito oggi per la nomina di presidente e amministratore delegato e per formare i 7 comitati endoconsiliari – Titolo in rialzo all’indomani dell’assemblea

Dopo l’assemblea che ha segnato la vittoria della lista di candidati presentata dal board uscente e guidata dal presidente Renato Pagliaro e dell’amministratore delegato Alberto Nagel nonostante Leonardo Del Vecchio abbia votato per quella di Assogestioni, il consiglio di amministrazione di Mediobanca, riunitosi oggi, ha provveduto a ratificare le nomine. Confermati Pagliaro nel ruolo di Presidente e Nagel in quello di amministratore delegato. Maurizia Angelo Comneno sarà vice presidente, a Massimo Bertolini il ruolo di segretario del consiglio. Francesco Saverio Vinci manterrà la carica di direttore generale. “Il Consiglio ha altresì valutato preliminarmente che il requisito di indipendenza ai sensi dell’art. 19 dello Statuto sussiste in capo ai consiglieri Maurizia Angelo Comneno, Virginie Banet, Maurizio Carfagna, Laura Cioli, Maurizio Costa, Angela Gamba, Valérie Horterfeux, Maximo Ibarra, Alberto Lupoi, VittorioPignatti Morano”, si legge nella nota diffusa da Mediobanca. Costituiti anche 7 comitati endoconsiliari: Comitato Esecutivo, composto da Alberto Nagel (Presidente), Maurizia Angelo Comneno, Gabriele Villa e Francesco Saverio Vinci;

Comitato Rischi, composto da Angela Gamba (Presidente), Maurizio Carfagna, Laura Cioli, Elisabetta Magistretti, Vittorio Pignatti Morano;

Comitato Parti Correlate composto da: Angela Gamba (Presidente), Maurizio Carfagna, Laura Cioli e Vittorio Pignatti Morano;

Comitato Nomine composto da Maurizio Costa (Presidente), Laura Cioli, Valérie Hortefeux, Alberto Lupoi, Renato Pagliaro;

Comitato Remunerazioni composto da Maurizio Carfagna (Presidente), Virginie Banet, Valérie Hortefeux, Maximo Ibarra, Alberto Lupoi;

Comitato Corporate Social Responsibility, composto da Alberto Nagel (Presidente), Virginie Banet, Angela Gamba, Maximo Ibarra, Elisabetta Magistretti;

Comitato ex art. 18, comma 4, dello Statuto, composto da Alberto Nagel (Presidente), Maurizio Costa, Valérie Hortefeux, Francesco Saverio Vinci. A Piazza Affari, all’indomani dell’assemblea che ha eletto il nuovo cda, il titolo di Piazzetta Cuccia guadagna il l’1,59% a 6,144 euro. “La vittoria con ampia maggioranza della lista del management consente di dare ulteriore impulso all’execution del piano industriale, che prevede una attraente politica di remunerazione degli azionisti (70% di payout sull’utile 2021 con un aumento del 5% medio annuo a seguire oltre a un buyback sul 6% del capitle), evitando che il management stesso venga defocalizzato da conflitti di governance”, commentano gli analisti di Equita. “Ora che il nuovo cda è stato eletto, con uno scenario market friendly, le azioni beneficeranno dell’eliminazione delle incertezze sulla governance”, sottolinea Citi in un report intitolato “Wingardium leviosa”, il nome dell’incantesimo di levitazione della saga di Harry Potter. Citigroup ha inoltre ritoccato al rialzo il target price del titolo Mediobanca da 7,20 a 8,50 euro, mantenendo il giudizio “buy”. Giudizio positivo anche da parte degli analisti di Intesa Sanpaolo che hanno rivisto al rialzo sia la raccomandazione che il target price sul titolo. Il prezzo obiettivo è stato portato a 9,30 euro dagli 8,30 della precedente indicazione mentre il consensus è stato rivisto da “add” a “buy”.