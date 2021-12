Mattarella, standing ovation alla Scala: bis, bis, bis

Cinque minuti di applausi al Presidente della Repubblica ieri sera alla prima della Scala di Milano, e poi un coro di “bis” per chiedergli di restare al Quirinale

Più chiaro di così non poteva essere il messaggio che il pubblico della Scala, intervenuto ieri alla Prima del Teatro milanese, ha rivolto al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, uno degli inquilini del Quirinale più amati dagli italiani. Una standing ovation di cinque minuti ininterrotti accompagnati dal coro “Bis, bis, bis”, che ha espresso il desiderio del pubblico di vedere Mattarella ancora al Quirinale dopo la fine del primo settennato, che scade all’inizio di febbraio del 2022.

Mattarella ha più volte espresso la sua forte intenzione di lasciare, considerando conclusa la sua Presidenza, ma non si sa mai. Anche Giorgio Napolitano aveva deciso di uscire di scena, ma, di fronte all’incapacità delle forze politiche di trovare un accordo sul suo successore al Quirinale, si convinse a restare.





Succederà anche a Mattarella di dover fare il bis? Difficile immaginarlo. Il Presidente considera patologico il prolungamento del mandato presidenziale e in più occasioni ha manifestato il proposito di lasciare. Ma in politica non si può mai dire mai e il messaggio della Scala sale fortissimo al Quirinale.