Mascherine, quando indossarle? Ecco tutte le regole

Dal 17 agosto entrano in vigore le regole sulle mascherine stabilite dal ministero della Salute – Ricapitoliamo quando è obbligatorio indossarle e quando no

Mascherine, quando indossarle? Questa la domanda che molti italiani si stanno ponendo dopo l’entrata in vigore delle nuove regole previste dall’ordinanza firmata il 16 agosto dal ministro della Sanità, Roberto Speranza, allo scopo di evitare un ulteriore aumento dei contagi da Covid-19 che potrebbe compromettere la ripresa del Paese, mettendo nuovamente a dura prova il sistema sanitario nazionale e ponendo a rischio la riapertura delle scuole. I dati degli ultimi giorni non sono per nulla incoraggianti, con numeri in costante crescita, focolai sparsi su tutto il territorio nazionale e giovani ricoverati in ospedale.

“I numeri del contagio in Italia, anche se tra i più bassi in Europa, sono in crescita. Non possiamo vanificare i sacrifici fatti nei mesi passati. La nostra priorità deve essere riaprire le scuole a settembre in piena sicurezza”, ha sottolineato il ministro.

Le nuove regole sulle mascherine si affiancano a quelle già in vigore nelle scorse settimane e saranno valide fino al 7 settembre. Ma quando è obbligatorio coprire naso e bocca e quando no? Ricapitoliamo tutte le regole in vigore sulle mascherine.

MASCHERINE: LE NUOVE REGOLE

Oltre a chiudere le discoteche, la nuova ordinanza del ministero della Salute, stabilisce che dal 17 agosto è obbligatorio indossare le mascherine dalle 18 alle 6 del mattino

«all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti». Fonte: ministero della Salute

Insomma in tutti i luoghi aperti dove non sarà possibile mantenere il distanziamento sociale di almeno 1 metro. L’ordinanza mette nel mirino soprattutto i luoghi della movida, ma comprende anche piazze, vie e spazi di pertinenza di qualsiasi locale. Insomma, se andiamo a fare una passeggiata in un luogo affollato, dovremo indossare una mascherina, in caso contrario saremo soggetti a sanzioni.

MASCHERINE: QUANDO E COME INDOSSARLE?

Confermato l’obbligo previsto dal dpcm del 7 agosto di indossare le mascherine nei luoghi chiusi e di mantenere il distanziamento fisico. Mascherina obbligatoria dunque nei negozi, negli uffici pubblici, nei supermercati, nei cinema, nei teatri, nei musei, nei bar e nei ristoranti quando ci si alza dal tavolo, e via dicendo. Rimane anche il divieto di assembramento. Ogni Regione ha la possibilità di adottare ulteriori restrizioni in caso di necessità.

Attenzione anche a come si indossa la mascherina. Bisogna coprire sia naso che bocca

COME COMPORTARSI SUI MEZZI DI TRASPORTO

Regole ancora più restrittive per i mezzi di trasporto. A bordo di mezzi pubblici, treni e aerei la mascherina è obbligatoria. Non solo, in caso di viaggi lunghi la mascherina deve essere cambiata ogni quattro ore. In auto l’obbligo non vale per i conviventi, mentre per i non conviventi è obbligatorio coprire naso e bocca, a meno che il veicolo non sia dotato di un separatore fisco (ad esempio il vetro di plexiglas che troviamo sui taxi).