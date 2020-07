Marco Morelli torna in campo: presidente esecutivo di Axa IM

Il manager che ha guidato Banca Mps in uno dei momenti più difficili della sua storia da settembre sostituisce Gérald Harlin che lascia dopo 30 anni

Marco Morelli torna in campo. Il manager, già amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena, è il nuovo presidente esecutivo di Axa Investment Managers. Sostituisce Gérald Harlin che dopo 30 anni nel gruppo ha deciso di ritirarsi a fine settembre, restando componente del Board of Directors. Lo annuncia una nota di Axa

Morelli, che entrerà anche nel Comitato gestionale di Axa, riporterà all’amministratore delegato della capogruppo, Thomas Buberl. Secondo quanto riferisce il comunicato, assumerà le sue funzioni il 14 settembre, a Parigi.

Professore alla facoltà di Economia della Luiss, dove si è laureato, dal 2016 fino al marzo scorso ha guidato Mps, in precedenza ha ricoperto vari incarichi a J.P. Morgan Europe, Intesa San Paolo e Bank of America Merrill Lynch.

Morelli si è detto “onorato” di entrare a Axa “un leader globale nelle assicurazioni”. Ringraziando il manager uscente, Buberl ha affermato che i 36 anni di esperienza del manager italiano su banche e finanza saranno un asset chiave per lo sviluppo di Axa Im.

Axa IM è controllata al 100% da AXA. La società si presenta come “un investitore globale e multi-asset con un approccio attivo e a lungo termine per fornire ai propri clienti le soluzioni di cui hanno bisogno per garantire il futuro dei loro investimenti, con un impatto positivo sulla società”. Con circa 804 miliardi di euro di asset in gestione a fine marzo 2020, una raccolta netta di +13 miliardi di euro e un fatturato di 1,2 miliardi di euro nel 2019, AXA IM impiega oltre 2.350 persone in tutto il mondo in 30 uffici in 21 paesi.