Marco Bentivogli fonda “Base Italia”: c’è anche Cottarelli

Tra i primi aderenti al laboratorio di Bentivogli figurano personalità come Carlo Cottarelli, Floridi, Resta, Trento, Magatti, Zamagni e tanti altri- E’ il primo passo verso il debutto politico

L’ex leader dei metalmeccanici della Cisl, Marco Bentivogli, ha fondato l’associazione “Base”, che raccoglie intellettuali, economisti, giuristi, accademici, personalità del sociale e della cultura con l’obiettivo ufficiale di esplorare i nuovo orizzonti aperti dall’impetuoso sviluppo delle nuove tecnologie.

Tra i primi aderenti figurano Carlo Cottarelli, Luciano Floridi, Sandro Trento, Mauro Magatti.

La personalità di Bentivogli fa però intravedere i passi successivi della fondazione di “Base” che si configura come un laboratorio che prima o poi porterà al debutto politico dell’ex sindacalista forse nel tentativo di unire il centrosinistra riformista che va Carlo Calenda a Matteo Renzi e a Emma Bonino con i rispettivi gruppi politici.

“L’Italia deve tornare a crescere” si legge nel manifesto fondativo dell’associazione di Bentivogli, consapevole che per raggiungere il traguardo occorra una politica coraggiosa e innovativa che sappia guardare lontano. “La crisi che il nostro Paese sta attraversando – dice ancora il manifesto – non è solo economica: è anche civile, sociale e morale”. Per questo occorre rimboccarsi le maniche e agire per il cambiamento.