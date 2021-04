Marcel Duchamp, in asta (Phillips) la versione della Gioconda “L.H.O.O.Q.”

In asta “20th Century & Contemporary Art Evening Sale” il prossimo 15 aprile da Phillips un’opera di Marcel Duchamp che ci ricorda una delle sue tante provocazioni: L.H.O.O.Q. – grafite e tempera su litografia offset su carta. Eseguita a Neuilly-sur-Seine nel settembre 1964, quest’opera è la numero 34 di un’edizione di 35 più 3 esemplari non numerati per l’artista Pierre de Massot e Arturo Schwarz. Stima £200,000 – 300,000.

Ricordiamo tutti Duchamp per sua opera iconica “Fountain”. Una storia di trasgressione artistica e sociale che inizia nel 1917, durante la prima guerra mondiale, quando Marcel realizza una delle provocazioni più brillanti della storia dell’arte. Con lo pseudonimo di “R. Mutt “, presenta la sua opera fondamentale, Fountain, al salone della Society of Independent Artists. Per chi non lo sapesse: Fountain era un orinatoio capovolto firmato e datato.

Sebbene il salone della Society of Independent Artists fosse privo di giuria, il consiglio respinse l’opera d’arte, sostenendo che “La Fontana può essere un oggetto molto utile al suo posto, ma il suo posto e non in una mostra d’arte ed è, per nessuna definizione non è un lavoro d’arte.” Alcuni arrivarono addirittura a chiamare l’oggetto immorale.

Marcel Duchamp, Fountain, 1950. porcelain urinal, Philadelphia Museum of Art, Philadelphia. © 2021. Photo: The Philadelphia Museum of Art/Art Resource/Scala, Florence

In un editoriale anonimo – successivamente determinato a essere scritto dall’artista Beatrice Wood – articolava l’importanza del cosiddetto “readymade” di Duchamp. Ha scritto: “Mr. La fontana di Mutt non è immorale, questo è assurdo, non più di una vasca da bagno è immorale … Che il signor Mutt abbia realizzato la fontana con le sue stesse mani non ha importanza. Prese un normale articolo di vita, lo pose in modo che il suo significato utile scomparisse sotto il nuovo titolo e punto di vista – creò un nuovo pensiero per quell’oggetto “.

Sebbene l’incidente della Fontana sia avvenuto più di un secolo fa, i dibattiti sull’approccio di Duchamp alla creazione artistica mantengono rilevanza, sia nel contesto della sua opera che degli artisti che hanno assunto il suo modo di esprimersi.



Marcel Duchamp, L.H.O.O.Q., 1964. Stima £200,000 – 300,000. 20th Century & Contemporary Art London

Continuiamo con un altro importante esempio di Duchamp, L.H.O.O.Q, l’abbellimento dell’artista della Gioconda. Una celebrità a pieno titolo, il capolavoro di Leonardo da Vinci rappresenta non solo un tesoro del Rinascimento, ma la cultura che la sostiene come tale. Nel suo tableau dada, come inscritto sotto una versione del ritratto, aggiunse baffi, pizzetto e la salace etichetta LHOOQ (in francese, le lettere lette foneticamente come “Elle a chaud au cul” o, come disse Duchamp, “C’è un incendio laggiù”).

Gli “abbellimenti” di Duchamp, vale la pena aggiungere, non sono particolarmente nuovi: sono gli atti vandalici a cui ricorrono tanti bambini quando prendono in giro la copertina di una rivista o un personaggio storico. Il loro potere, come per Fountain, risiede nella sua scelta, che proietta in modo evocativo il dipinto cinquecentesco come emblema di una sorta di santo secolare di folla. Il lavoro, ovviamente, mette in discussione anche le rappresentazioni di genere, scardinando un’altra convenzione che è spesso indiscussa nella sua familiarità.

Ma licenziare Duchamp significa perdere seriamente il punto. Ogni artista ha condotto / conduce nelle critiche istituzionali delle proprie epoche, utilizzando oggetti trovati per articolare e minare l’avidità, la rigidità e l’inautenticità mascherati da opposti.