Manovra: ok al superbonus senza Isee, 6 mesi in più per le cartelle

La manovra di bilancio del Governo è finalmente approdata nell’aula del Senato e, se non ci sarà imprevisti, arriverà alla Camera il 28 dicembre per la corsa finale all’approvazione entro la fine dell’anno

È arrivato l’atteso via libera al superbonus del 110% e, come annunciato ieri, non ci sarà alcun tetto Isee per le villette. Eliminato dunque, come richiesto dalla maggioranza, il vincolo dei 25mila euro di reddito previsto in precedenza. Il testo approvato è lo stesso riformulato e poi presentato in nottata in commissione Bilancio durante l’esame della Manovra.

La stessa Commissione, dopo una seduta cominciata alle 2 di notte, ha dato via libera anche a tutti gli emendamenti del governo, compreso il maxi emendamento che introduce il taglio dell’Irpef e dell’Irap, la decontribuzione “eccezionale” per il 2022, la possibilità di pagare a rate le bollette e il rifinanziamento del bonus Tv.





Ok anche al provvedimento che allunga a 180 giorni la scadenza per il pagamento delle cartelle notificate nel primo trimestre del 2022. “Stiamo depositando l’emendamento per la proroga dei termini del pagamento delle cartelle notificate dal primo gennaio al 31 marzo 2022 per 180 giorni, in luogo dei 90 giorni ordinari”, aveva anticipato in mattinata il sottosegretario al Mef, Federico Freni. Con questa misura, le cartelle in arrivo a gennaio, che scadono a marzo, potranno essere pagate a settembre.

Tra le misure approvate figura anche un finanziamento di 10 milioni per il 2022 a favore dei proprietari di immobili residenziali non utilizzabili perché occupati abusivamente. Secondo quanto previsto, le modalità di attuazione saranno dettate con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con quello della Giustizia e con quello dell’Economia, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio.

Previsti infine lo stop alla tassa sui tavolini per tre mesi, la possibilità di andare in pensione con 32 anni di contributi per gli edili-ceramisti e l’innalzamento a 10mila euro del tetto di spesa del bonus mobili 2022. Rinvio per 2 anni Iva Terzo settore.

Al termine del voto in commissione Bilancio, la Manovra è approdata in Senato e, dopo l’approvazione, dovrà passare alla Camera, presumibilmente martedì 28 dicembre. Secondo l’Ansa, i lavori proseguiranno nelle giornate del 29, 30 e c’è anche l’ipotesi del 31 dicembre. Sempre in capigruppo, è stata avanzata l’ipotesi che il Governo possa mettere la fiducia sulla legge di Bilancio, per il via libera definitivo.