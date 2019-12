Manovra in Aula al Senato: doppia fiducia in arrivo

Il maxiemendamento che contiene tutta la legge di Bilancio esce finalmente dalle commissioni, ma solo per essere ratificato dalle due assemblee, che non potranno modificare il testo – Smentite le indiscrezioni su un buco da 700 milioni

Oggi, lunedì 16 dicembre, il maxiemendamento che contiene tutta la legge di Bilancio approda finalmente in Aula al Senato. Sarà un passaggio molto rapido perché i tempi sono strettissimi, vista la necessità di evitare l’esercizio provvisorio approvando la manovra entro il 31 dicembre. Non ci sarà modo di portare avanti una vera e propria discussione parlamentare sul testo, né tantomeno di apportare modifiche. Il governo blinderà la legge con la fiducia a Palazzo Madama, per poi fare lo stesso alla Camera dei Deputati.

Questo significa che i passaggi parlamentari previsti per questa manovra sono soltanto due – e non tre come da prassi – con Montecitorio che svolgerà un ruolo di semplice ratifica. Nella storia della Repubblica, solo altre tre volte è saltata la terza lettura della manovra, sempre in periodi (recenti) di crisi: nel 2010, nel 2011 e nel 2016.

Secondo fonti del ministero dell’Economia, il testo trasmesso al Senato è pressoché identico a quello uscito dalle commissioni di Palazzo Madama al termine di una lunga maratona e gli interventi della Ragioneria dello Stato sulle coperture sono stati minimi. Il contrario, insomma, di quanto era trapelato domenica, quando si era parlato addirittura di una mancata bollinatura per alcune misure e di un buco nelle coperture da almeno 700 milioni di euro. Indiscrezioni smentite nettamente dal governo, con il viceministro dell’Economia, Antonio Misiani, che su Twitter ha parlato di “fake news” e di “leggende metropolitane”, chiarendo che il vertice di maggioranza in programma per oggi “si occuperà di tutt’altro”.

Due #fakenews da smentire in un colpo solo: 1) i 700 milioni di coperture mancanti sono una leggenda metropolitana: gli interventi di RGS sono minimi; 2) il maxi emendamento è stato trasmesso al Senato, il vertice di maggioranza si occuperà di tutt’altro — Antonio Misiani (@antoniomisiani) December 15, 2019

Intanto, le opposizioni protestano. La capogruppo di Forza Italia alla Camera, Maria Stella Gelmini, lamenta la compressione del dibattito parlamentare, scrivendo su Twitter che “Montecitorio sarà espropriato del suo diritto ad esaminare il testo”.

Il ministro del Tesoro, Roberto Gualtieri, difende invece la manovra, rivendicando come grandi successi la cancellazione dell’aumento dell’Iva e i tre miliardi stanziati per il taglio del cuneo fiscale, che partirà a luglio e riguarderà i redditi medio-bassi.