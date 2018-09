Manovra e Ue: cosa rischia l’Italia con il deficit al 2,4%

La manovra gialloverde rischia di essere bocciata da Bruxelles ancor prima di arrivare in Parlamento: sarebbe la prima volta nella storia dell’Eurozona – A meno di una retromarcia sul disavanzo 2019, sembra scontata l’apertura di una procedura d’infrazione Ue contro l’Italia, che fa paura soprattutto per il possibile effetto sui mercati

Cosa succederà se la Commissione europea boccerà legge di Bilancio italiana? Con ogni probabilità, Bruxelles avvierà nei confronti del nostro Paese una procedura d’infrazione per deficit eccessivo. A meno di improbabili retromarce, sembra questo l’unico esito possibile alla luce del Documento di economia e finanza (Def) approvato giovedì sera dal governo gialloverde. Il testo, che contiene il quadro contabile della manovra, prevede di alzare il deficit/Pil fino al 2,4%. E non solo l’anno prossimo, ma anche nel 2020 e nel 2021.

LE REGOLE EUROPEE

In questo modo l’Italia rimane entro i parametri di Maastricht – che stabiliscono come tetto per il disavanzo il 3% – ma viola comunque le regole europee, che dal 2012 con il Fiscal Compact impongono anche di portare il deficit verso lo zero. L’obiettivo è ridurre il debito dei paesi potenzialmente in grado di annientare l’euro: una lista in cui l’Italia figura al primo posto, visto il suo rapporto debito/Pil superiore al 130%.

I NUMERI DELL’ITALIA E IL PARAGONE CON LA FRANCIA

Trattati alla mano, nel 2019 il nostro Paese avrebbe dovuto ridurre il deficit strutturale (ossia il dato al netto del ciclo economico e delle misure una tantum varate dal governo) dello 0,6%, pari a 10,8 miliardi di tagli. Una correzione impegnativa (e inverosimile), ma le regole europee prevedono anche un salvagente: la procedura d’infrazione scatta solo se la riduzione non avviene affatto. Bastava cioè un miglioramento dello 0,1% perché Bruxelles si limitasse a un semplice richiamo nei confronti dell’Italia (com’è accaduto quasi sempre negli ultimi anni). E per correggere il deficit strutturale italiano dello 0,1% sarebbe stato sufficiente non spingere il deficit/Pil oltre l’1,6%, guarda caso la soglia su cui il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha insistito per settimane.

Per lo stesso motivo non regge il paragone con la Francia proposto i giorni scorsi da Di Maio: il deficit al 2,8% annunciato da Parigi, pur essendo superiore al dato italiano, comporta una riduzione del disavanzo strutturale francese pari allo 0,3% del Pil e rispetta perciò i paletti del Fiscal Compact.

Tornando all’Italia, alla fine il Tesoro è uscito sconfitto su tutta la linea, non riuscendo nemmeno a raggiungere un compromesso a quota 2%, che forse avrebbe contenuto l’ira di Bruxelles. Hanno prevalso le richieste della Lega e soprattutto del Movimento 5 Stelle, che ha preteso 10 miliardi per attuare il reddito di cittadinanza già dal 2019. Risultato: il deficit viene moltiplicato per tre rispetto allo 0,8% su cui si era impegnato il governo Gentiloni.

GLI AVVERTIMENTI DELLA COMMISSIONE

Come cambieranno a questo punto i rapporti fra Italia ed Europa? Per il momento, la Commissione prende tempo: “Valuteremo i documenti programmatici di bilancio per il 2019 di tutti gli Stati membri della zona euro, inclusa l’Italia, nelle settimane successive alla loro presentazione, che deve avvenire entro il 15 ottobre e prima della fine di novembre”, ha detto un portavoce dell’esecutivo comunitario.

Anche il commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici, preferisce mantenersi su una linea prudente: “Non è interesse di nessuno aprire una crisi fra la Commissione e l’Italia, perché l’Italia è un Paese importante dell’Eurozona”. Allo stesso tempo, l’ex ministro francese rimarca che “è contro l’interesse di tutti anche il fatto che l’Italia non rispetti le regole e non riduca il debito, che rimane esplosivo. Quando un Paese si indebita si impoverisce, ricorrere al debito è una misura che si ritorce contro chi l’ha decisa”.

LA REPLICA ITALIANA

Ma il Governo italiano non sembra incline a ripensamenti: “Se Bruxelles boccerà la Legge di Bilancio, noi tireremo avanti – ha detto il vicepremier leghista, Matteo Salvini – Pensiamo di lavorare bene per la crescita del Paese e di ridare fiducia, speranza, energia e lavoro. Sono felice di quello che abbiamo fatto in questi quattro mesi e di quello che faremo nei prossimi quattro anni. Lo spiegheremo anche ai commissari”.

Di Maio fa sapere di voler “interloquire, non andare allo scontro con i mercati e i partner Ue”, ma allo stesso tempo non lascia spazio ad alcuna ipotesi di revisione del deficit.

PROCEDURA D’INFRAZIONE E REAZIONE DEI MERCATI

Se le “spiegazioni” e le “interlocuzioni” non basteranno, la manovra gialloverde sarà la prima nella storia dell’Eurozona a essere bocciata dall’Ue ancor prima di approdare nel Parlamento nazionale. A quel punto, per il nostro Paese si apriranno le porte di una procedura d’infrazione, che arriverà al più tardi entro i primi mesi del 2019 e in ultima istanza potrebbe tradursi in sanzioni pecuniarie.

Più che le conseguenze dirette di un’eventuale punizione europea, tuttavia, a preoccupare è il riflesso che una battaglia Roma-Bruxelles produrrebbe sui mercati. Non solo per l’eventualità di un nuovo attacco speculativo sul debito italiano da parte dei fondi anglosassoni, ma anche perché un’impennata dello spread in area 350-400 punti base aumenterebbe a tal punto il costo degli interessi sui titoli di Stato da assorbire buona parte delle risorse liberate con lo sforamento del deficit. In altri termini, i debiti nuovi servirebbero a pagare quelli vecchi.