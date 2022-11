Manchester United in vendita: quanto vale e chi potrebbe comprarlo dopo l’addio di CR7? Ecco le novità

Uno dei club calcistici più blasonati al mondo, il Manchester United, è in vendita. Ma il mercato del calcio è sempre più affollato e costoso. Ecco tutto quello che c’è da sapere e che cosa può accadere

Il Manchester United è in vendita: il clamoroso annuncio arriva a poche ore di distanza dall’addio di Cristiano Ronaldo. Dopo 17 anni cala il tramonto sull’era Glazer. Il club inglese ha annunciato di aver avviato “un processo per esplorare alternative strategiche”. Il testo della dichiarazione del club parla anche di “valutazioni” e “crescita futura”. È stato inoltre precisato che “non c’è alcuna garanzia che la revisione in corso si traduca in una transazione che coinvolga la società”. In altre parole: non è garantita una vendita completa o investimenti esterni per mettere mano alla ristrutturazione dell’Old Trafford e rilanciare la squadra a livello internazionale. Ma sicuramente è un invito agli acquirenti interessati.

Si tratta di una notizia gradita per i tifosi dei Red Devils, che hanno protestato regolarmente durante i 17 anni di proprietà dei Glazer. Lo United ha vinto regolarmente il campionato negli anni ’90 e 2000, ma il suo ultimo titolo risale al 2013, anno di addio dello storico allenatore Sir Alex Ferguson. La mancanza di vittorie sul campo ha creato tensione fra la proprietà e i tifosi, esplosa in occasione dell’annuncio della Superleague, la secessione invano tentata l’anno scorso dai top club europei.

Nonostante anni di prestazioni insufficienti, lo United rimane una gloria e un’eccellenza nel mondo del calcio. Ci saranno molti acquirenti interessati, ma il club non sarà a buon mercato.

Famiglia Glazer: chi sono?

La miliardaria famiglia americana ha iniziato ad acquistare le prime azioni del Manchester United, pari a poco meno del 3%, nel marzo 2003. Hanno continuato ad aumentare la loro partecipazione in modo progressivo, prima di completare l’acquisizione del club attraverso un’operazione di leveraged buyout nel giugno 2005. Una volta completata l’acquisizione e tenuto conto del tasso di cambio, la valutazione finale è stata di circa 790 milioni di sterline (1,5 miliardi di dollari).

Quanto vale il Manchester United?

I club d’élite della Premier League non vengono messi in vendita molto spesso, ma se consideriamo i 2,5 miliardi di sterline spesi da Todd Boehly per l’acquisto del Chelsea, sicuramente la famiglia Glazer chiederà molto di più. E se la vendita dovesse andare a buon fine, non sarebbe una sorpresa se lo United diventasse la vendita più costosa nella storia della Premier League, come lo era quando i Glazer lo acquistarono.

La società capitalizza circa 2,5 miliardi in borsa, a cui vanno aggiunti oltre 500 milioni di debiti per un valore totale di circa 3 miliardi. Secondo le stime di Forbes, però, il Manchester United ha un valore di 4,6 miliardi di dollari. Già ieri il titolo, surriscaldato dalle prime indiscrezioni, aveva chiuso in rialzo del 15% a quasi 15 dollari a Wall Street (è uno dei pochi club di calcio ancora quotati in borsa), oggi sale del 13,23% a 16,86 dollari.

Ma chi potrebbe sborsare cifre simili? Solo chi ha le tasche più profonde può fare domanda.

Manchester United in vendita: chi potrebbe comprarlo?

Dopo l’occasione persa con il Chealse, Sir Jim Ratcliffe, miliardario patron del gigante chimico Ineos Group, si è detto interessato ad acquistare il Manchester United. Ineos possiede la squadra di calcio del Nizza in Francia e lo United sarebbe il fiore all’occhiello del suo portafoglio sportivo. Resta da vedere se Ratcliffe sia disposto a investire più di un terzo della sua fortuna nello United.

Altri investitori statunitensi potrebbero farsi avanti per il club che nell’ultimo anno ha registrato ricavi per 260 milioni di sterline e perdite per 90 milioni. Così come gli i sauditi che hanno già il Newcastle, Abu Dhabi ha puntato tutto sul Manchester City e il Qatar ha puntato tutto sul Paris Saint-Germain. Potrebbe emergere un acquirente da un altro Stato ricco di petrolio? È possibile.

Anche il Liverpool è in vendita

Il calciomercato dei club inizia però a farsi affollato. Un fattore potenziale per gli acquirenti interessati è che anche il Liverpool, grande rivale dello United, è potenzialmente in vendita. Come i Glazer, anche il suo proprietario americano Fenway Sports Group è alla ricerca di nuovi investimenti. E, secondo voci insistenti, anche l’Arsenal potrebbe finire sul mercato.

Questo potrebbe pregiudicare la vendita del Manchester United? A conti fatti, il Liverpool è probabilmente una proposta più attraente: ha ottenuto più successi di recente (tra cui un titolo di Champions League) e sono stati predisposti i lavori di ammodernamento dello stadio. Mentre lo stadio Old Trafford dello United necessita di importanti lavori di ristrutturazione. È improbabile che queste spese potenziali scoraggino la maggior parte degli investitori, ma è bene tenerle presenti.