Manager Utility: premi a Ferraris (Terna) e Sancinelli (Montello)

Luigi Ferraris ha vinto il “Premio 2018 – Energia” e Roberto Sancinelli invece riceverà il “Premio 2018 – Servizi Pubblici Locali” istituiti dalla rivita Management delle Utilities e delle Infrastrutture del professor Gilardoni

Luigi Ferraris, amministratore delegato e direttore generale di Terna, e Roberto Sancinelli, presidente del Gruppo Montello, riceveranno in occasione del Workshop annuale M&A Utility del 5 marzo i premi

“Manager Utility 2018” da Management delle Utilities e delle Infrastrutture (MUI), rivista trimestrale fondata e diretta dal professor Andrea Gilardoni dell’Università Bocconi.

Nel dettaglio, Luigi Ferraris ha vinto il “Premio 2018 – Energia” per “l’impegno profuso in Terna quale abilitatore verso un modello energetico sempre più sostenibile, efficiente, sicuro e innovativo”, si legge in una nota.

Roberto Sancinelli invece riceverà il “Premio 2018 – Servizi Pubblici Locali” per “aver guidato la trasformazione di Montello S.p.A. in un’azienda industriale italiana leader nell’economia circolare”.

I vincitori sono scelti con una votazione segreta dagli 80 componenti dei Comitati della Rivista MUI, di cui fanno parte docenti ed esponenti dell’industria. La giuria del “Premio Manager delle Utilities e delle Infrastrutture” è presieduta da Andrea Gilardoni. Ogni anno sono premiati due manager che si sono distinti per il contributo dato allo sviluppo del sistema.

Il premio verrà consegnato il 5 marzo 2019 a Milano (Palazzo Clerici) in occasione del XIX Workshop annuale dell’Osservatorio sulle Alleanze e le Strategie del Mercato Pan-Europeo delle Utilities.