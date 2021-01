Maltempo, weekend da allarme in 13 Regioni

La Protezione civile ha diramato un’allerta da bollino giallo in 13 Regioni per la giornata di sabato 2 gennaio, ma pioggia e neve insisteranno fino all’Epifania.

Il 2021 inizia all’insegna del maltempo, che persisterà su quasi tutta l’Italia fino all’Epifania. Solo da giovedì 7 infatti torneranno diffusamente sole e temperature miti sulla penisola. Il momento più critico è proprio adesso, nel weekend del 2-3 gennaio, quando una perturbazione sta portando nella giornata di sabato abbondanti piogge su tutto il Paese e neve al Nord anche a bassa quota. Andrà un po’ meglio domenica, con qualche schiarita qua e là ma ancora forti temporali anche al Sud e temperature fredde, con la neve che pure sull’Appennino fioccherà anche sotto i 1.000 metri.

Per la giornata di sabato il quadro meteo è talmente preoccupante che la Protezione Civile ha diramato un bollettino da allerta gialla in ben 13 Regioni, da Nord a Sud. “I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento”, spiega il comunicato emesso l’1 gennaio. Lunedì continuerà a piovere soprattutto sul versante tirrenico ma ci sarà una tregua in diverse regioni, prima di un nuovo peggioramento atteso per martedì, con nuove nevicate anche a bassa quota, in particolare al Centro.