Maltempo devasta l’Emilia-Romagna e le Marche. Esonda il Savio a Cesena. Paura per il Misa a Senigallia. Riccione e Pesaro allagate

Allagamenti in tutta la Romagna. Esonda il fiume Savio a Cesena e il Torrente Ravone a Bologna. Allagato l’ospedale di Riccione. Preoccupazione per il fiume Misa in piena. Circolazione ferroviaria sospesa nella zona

Il maltempo devasta l’Emilia-Romagna e le Marche. Da ieri, le forti piogge stanno colpendo le due regioni provocando pesanti allagamenti. L’ondata di maltempo dovrebbe durare fino a domani, con 150 mm di pioggia in 48 ore. Finora, sono state evacuate 901 persone, quasi tutti a scopo precauzionale, sia per le piene dei fiumi, sia per le frane, la maggior parte, 528, nel ravennate. La zona più colpita è la Romagna. La situazione più critica riguarda al momento Riccione dove è stata chiusa la stazione ferroviaria e dove si è allagato anche il pronto soccorso dell’ospedale. Tutti i ponti e i sottopassi della città sono bloccati e intransitabili. I vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare i gommoni per salvare due persone disabili. “La grave situazione emergenziale è diffusa su tutto il territorio del comune di Riccione”, scrive il Comune. A Bologna ha esondato il torrente Ravone. Il fiume Savio esonda in centro a Cesena. Su tutto il territorio sono attive le squadre di volontari della Protezione civile dell’Emilia-Romagna. La circolazione ferroviaria è sospesa sulla linea Bologna-Rimini, tra Forlì e Rimini, e sulla linea Ferrara-Rimini, tra Ravenna e Rimini. Domani scuole chiuse a Bologna e in molti Comuni della Romagna (Forlì, Ravenna, Faenza).

Preoccupa la piena dei fiumi e lo stato del mare

La piena dei fiumi è motivo di grande preoccupazione, con superamenti dei livelli di allarme in diverse stazioni di rilevamento. Sono almeno 10 i fiumi che hanno superato il livello 3 di allarme della soglia idrometrica e sono a rischio esondazione: Idice, Samoggia, Savio, Marzeno, Voltre, Marecchia, Pisciatello, Ausa, Uso e Montone. Monitorato anche lo state del mare. A Rimini stabilimenti balneari allagati per la mareggiata. L’allerta rossa prosegue anche per domani.

Marche: Pesaro allagata, paura per la piena del Misa a Senigallia

Situazione drammatica anche nelle Marche con Pesaro allagata a causa di diverse esondazioni del torrente Genica che attraversa la città. In città ha smesso di piovere, ma ora si attende la piena del fiume Foglia che viene dall’entroterra. Preoccupa ancora il fiume Misa a Senigallia, dopo l’alluvione del 15 settembre scorso, che ha raggiunto il livello di piena. Fosso Sant’Angelo esondato. “Il fiume Misa sta raggiungendo il livello di piena. Anche i fossi hanno raggiunto livelli di criticità. Portarsi ai piani alti e prestare attenzione” ha dichiarato il sindaco della città.

Problemi alla rete ferroviaria

A causa delle condizioni meteorologiche avverse, la circolazione ferroviaria è sospesa da mezzogiorno sulla linea Bologna – Rimini, fra Forlì e Rimini, e sulla linea Ferrara – Rimini, fra Ravenna e Rimini. Un treno di tifosi pugliesi diretti a Milano per il derby Inter-Milan è bloccato a Rimini. Chiuse alcune strade sull’Appenino a causa di alcune frane.