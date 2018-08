Magneti Marelli nel mirino di Kkr: il fondo Usa tratta con Fca

Lo scrive il Wall Street Journal, precisando che la valutazione del gruppo di componentistica auto raggiunge i 3,7 miliardi di dollari – Il Consiglio d’amministrazione di Fca aveva dato il via libera allo spin off lo scorso aprile

Il fondo Kkr, operatore internazionale di private equity con sede a New York, sta trattando con Fca per l’acquisto di Magneti Marelli. Lo scrive il Wall Street Journal, precisando che la valutazione del gruppo di componentistica auto raggiunge i 3,7 miliardi di dollari, pari a 3,2 miliardi di euro. Non è escluso tuttavia che il prezzo finale superi questa soglia.

L’operazione – sottolinea ancora il quotidiano finanziario americano – verrebbe realizzata attraverso Calsonic Kansei, controllata giapponese di Kkr, a sua volta attiva nelle quattro ruote e ceduta lo scorso anno da Nissan e altri soci per circa 4,5 miliardi.

Il Consiglio d’amministrazione di Fca aveva dato il via libera allo spin off lo scorso aprile.

Il piano originario prevedeva che l’azienda di componentistica uscisse dal perimetro di Fca per confluire in una newco di diritto olandese da quotare su Borsa Italiana. In questo modo il gruppo avrebbe replicato quanto già fatto per Fca, Exor, Ferrari e Cnh, tutte con base ad Amsterdam.

Nonostante la notizia dell’interessamento di Kkr, oggi all’inizio del pomeriggio il titolo in Borsa di Fca cede oltre un punto percentuale, a 14,20 euro.