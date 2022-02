Maggiore tutela del mercato delle opere d’arte: nasce la Fiduciary Services di Phillips

L’arte necessita di maggiore tutela e sempre più case d’asta e studi di avvocati in partnership con altri altri studi di professionisti in materia amministrativa, fiscale e finanziaria offrono al mercato una consulenza specialistica atta a tutelare patrimoni e collezionisti

In questa ottica, a fronte di tutte le innovazioni anche tecnologiche avvenute negli ultimi anni sarà sempre più necessario essere assistiti e tutelati fino dal primo momento dell’acquisto di un’opera d’arte e in tutti i passaggi successivi, in virtù e nell’applicazione delle normative applicate in tutti i Paesi.

Un esempio è Phillips, che come casa d’aste ha lanciato la Fiduciary Services, dove un nuovo team internazionale si impegnerà con avvocati, amministratori fiduciari e fiduciari che gestiscono opere d’arte e collezioni di alto valore per i loro clienti, mettendo a loro disposizione l’esperienza combinata legale, finanziaria e del mercato artistico dei dipartimenti Phillips Legal and Trust and Estates. I fiduciari che necessitano di una comprensione dettagliata sia della legge che della pratica relative a complessi accordi finanziari, autenticità e questioni relative al titolo, potranno rivolgersi al team dei servizi fiduciari di Phillips per la gestione di eventuali domande.

Martin Wilson, Chief Legal Counsel e Head of Fiduciary Services, ha dichiarato: “Anche per chi è esperto nel mercato dell’arte, questo panorama a volte può sembrare complicato e poco familiare. Il nostro team comprende alcuni dei più esperti avvocati d’arte e specialisti in proprietà e valutazioni del settore e, attingendo a quell’esperienza senza rivali, il nostro obiettivo è aiutare i consulenti professionisti che gestiscono opere d’arte e collezioni di alto valore a navigare e gestire opportunità e sfide“. Il team dei servizi fiduciari ha una vasta esperienza operante in tutto il mondo in molte giurisdizioni diverse e lavora regolarmente con clienti e avvocati in tutto il mondo. I tre General Counsel di Phillips – Martin Wilson, Hartley Waltman e Mathilde Heaton – sono alcuni degli avvocati più famosi nel mondo dell’arte, avendo ciascuno lavorato come avvocati senior per le principali case d’aste internazionali per più di 20 anni. Durante quel periodo, hanno consigliato e negoziato migliaia di complessi accordi legati all’arte e hanno incontrato e risolto ogni possibile tipo di controversia nella maggior parte delle principali giurisdizioni. Martin è anche autore del libro di testo Art Law and the Business of Art.

Principalmente i servizi offerti sono:

Risoluzione dei problemi: Come ogni bene unico, la vendita di opere d’arte a volte può essere gravata da problemi che richiedono una soluzione pragmatica. Il team dei servizi fiduciari di Phillips può offrire il vantaggio della propria esperienza nella risoluzione dei problemi, assistendo in questioni relative all’autenticità, all’Olocausto o alle richieste di restituzione di beni culturali, problemi di copyright o CITES e problemi di importazione/esportazione.

Consigli di valutazione: Quando si consiglia un collezionista, una proprietà o un trust con una collezione d’arte, il punto di partenza è sempre capire il valore finanziario della collezione. Questo può essere richiesto per una varietà di scopi, tra cui assicurazione, pianificazione finanziaria, imposta sulla successione, donazioni di beneficenza e imposta sulle donazioni. Tale valore può fluttuare ed è determinato da una varietà di fattori più sfumati della semplice domanda e offerta; questi includono provenienza, condizione, attribuzione, rarità e gusto in evoluzione.

Accordi fiduciari in questo caso (ma ne seguiranno altri) di Phillips Fiduciary Services che si avvale di una vasta esperienza nella strutturazione di accordi finanziari, come anticipi, prestiti, garanzie di prezzo minimo e accordi di condivisione del rischio in relazione all’acquisizione o alla vendita di opere d’arte di alto valore, sia all’asta che tramite vendita privata.

In copertina particolare del dipinto Justice by Pierre Subleyras