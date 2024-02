Macron porta nel Pantheon un partigiano armeno e 5 italiani: è il patriottismo che va a nozze con i migranti e l’antifascismo

Patriottismo, rispetto dei migranti, antifascismo: c’è tutto questo nel gesto che ha compiuto ieri il Presidente francese Emmanuel Macron aprendo le porte del Pantheon di Parigi alle salme di un comunista armeno che insieme a 5 partigiani italiani partecipò Oltralpe alla lotta al nazifascismo di 80 anni fa

Non è un evento solo francese quello di ieri con cui il Presidente francese Emmanuel Macron ha voluto, con una cerimonia coreografica e commovente ma altamente simbolica, che nel Pantheon di Parigi entrassero dopo 80 anni le salme del partigiano comunista armeno Missak Manouchian e di cinque partigiani italiani che avevano combattuto il nazifascismo in Francia.

Non è un evento solo francese perché la mossa di Macron è in realtà un atto di grande patriottismo ma di un patriottismo che rende onore e glorifica i migranti di allora – sia i martoriati armeni che quelli italiani – che si erano distinti per la coraggiosa lotta al nazifascismo. Non a caso Macron non ha voluto che alla cerimonia, che ha tenuto i francesi incollati ai televisori per ore o assiepati nelle vie che portano al Pantheon, prendesse parte Marine Le Pen che non ha davvero nessun titolo per celebrare nè i migranti nè gli antifascismi. Fa onore invece a Macron che abbia voluto lanciare un segnale chiarissimo, che è piaciuto soprattutto a sinistra, per dire che i migranti, soprattutto in tempi procellosi, sono a tutti gli effetti cittadini di serie A se rispettano le leggi e che chi ha sacrificato la vita per combattere il nazifascismo ha diritto a qualche medaglia in più. Questo è il patriottismo che ci piace e che non ha proprio nulla a che vedere con quello finto e strumentale della Le Pen. Macron merita un applauso.