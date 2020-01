M5S, Di Maio getta la spugna: non è più il capo politico

A pochi giorni dalle elezioni in Emilia Romagna Di Maio ha anticipato il passo indietro a ministri e viceministri del M5S – L’annuncio ufficiale nel pomeriggio a Roma – Conte: “Rispetto la sua decisione”

Luigi Di Maio non è più il capo politico del Movimento 5 Stelle. Nel corso della riunione tenutasi a Palazzo Chigi, il leader grillino ha anticipato le sue dimissioni a ministri e viceministri pentastellati, mentre la comunicazione ufficiale arriverà nel pomeriggio, nel corso dell’evento organizzato dal M5s per presentare i facilitatori regionali, in programma alle 17 al Tempio di Adriano.

«Alle 17 sarò a Roma insieme a tutti i facilitatori regionali- scrive su Facebook – Mi collegherò in diretta perché ho delle cose importanti di cui parlarvi… Vi aspetto. A più tardi. Forza!».

Secondo indiscrezioni, la reggenza del M5S sarà affidata a Vito Crimi in qualità di membro anziano del comitato di garanzia. Una nomina “ad interim” in vista degli stati generali del partito che si terranno a metà marzo.

Luigi Di Maio “parlerà oggi alle 18. La cosa importante è restare uniti, tenere tutti uniti nel movimento, nello scegliere insieme la strada per il futuro”, ha detto il ministro per lo sport, Vincenzo Spadafora, uscendo da Palazzo Chigi al termine dell’incontro tra il capo politico M5s e i ministri.

“Di Maio è stato tirato per la giacchetta, dunque aspettiamo che assuma lui un’iniziativa”. Ha detto in mattinata il premier Giuseppe Conte ai microfoni di Nonstopnews”, su Rtl. “Se fosse una sua decisione lo rispetterò” anche se “mi dispiacerà sul piano personale”, spiega.

Il passo indietro arriva a pochi giorni dalle elezioni regionali in Emilia Romagna, un appuntamento che secondo gli ultimi sondaggi pubblicati prima del silenzio imposto dalla legge potrebbe trasformarsi nell’ennesima sconfitta elettorale per il Movimento 5 Stelle.

Smentite da più fronti le preoccupazioni su un possibile contraccolpo sul Governo. Di Maio resterà ministro degli Esteri e l’Esecutivo non risentirà delle sue dimissioni, è la linea ufficiale.

A pesare sulla maggioranza potrebbero essere però gli addii al Movimento di altri due deputati, Michele Nitti e Nadia Aprile che hanno lasciato il Movimento e fatto formalmente richiesta di aderire al gruppo Misto. Salgono dunque a 14 i deputati ex M5s che siedono al Misto. In totale in questa legislatura sono 31 i parlamentari eletti con il M5s passati ad altri gruppi, per scelta personale o perché espulsi.