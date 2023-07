Lvmh si impegna per la conservazione dell’acqua: un piano per ridurre l’impronta idrica del Gruppo del 30% entro il 2030

LVMH, leader nel settore del lusso, adotta un approccio responsabile per preservare una risorsa vitale: l’acqua

In risposta alla crescente pressione demografica e alle conseguenze del riscaldamento globale, l’acqua è diventata una risorsa sempre più sotto stress. Le restrizioni d’uso e la necessità di adottare piani d’azione specifici hanno spinto il governo francese a lanciare un piano di conservazione dell’acqua nel marzo 2023. Seguendo questa linea e in estensione al piano di sobrietà energetica presentato lo scorso settembre, il Gruppo Lvmh ha annunciato il suo piano di conservazione dell’acqua a livello globale, mirando a una gestione responsabile di questa risorsa naturale fondamentale.

L’impegno di Lvmh per la conservazione dell’acqua su scala globale

L’acqua è una componente essenziale delle attività del Gruppo Lvmh, sia nella divisione Vini & Spirits che nella divisione Profumi & Cosmetici, nonché per le materie prime utilizzate nella divisione Moda & Pelletteria. Essa contribuisce direttamente all’alta qualità dei prodotti sviluppati da Lvmh, quindi il Gruppo ha assunto la responsabilità di agire per preservarla.

In linea con il programma Life 360, il controllo del consumo di acqua è parte integrante della politica ambientale di Lvmh, che misura annualmente l’impronta idrica delle sue attività. Hennessy, ad esempio, ha lavorato a lungo per ridurre il consumo di acqua nei suoi processi produttivi e prevede di ridurlo del 26% tra il 2019 e il 2022. Nella divisione Moda e Pelletteria, Loro Piana ha ridotto il consumo di acqua del 25% nello stesso periodo grazie all’installazione di apparecchiature per il riciclo delle acque reflue nella sua principale manifattura.

Nel dicembre 2022, Lvmh è stata riconosciuta per la sua leadership in termini di trasparenza e performance nella protezione del clima, delle foreste e dell’acqua dal Cdp (Carbon Disclosure Project), un’organizzazione ambientale no-profit di fama mondiale. Lvmh ha ottenuto la tripla A, un riconoscimento assegnato per la prima volta.

Ambizioni elevate e azioni concrete per ridurre l’impronta idrica del gruppo

Considerando l’urgenza della situazione idrica in Francia e in molte regioni del mondo, Lvmh ha alzato l’asticella e ha aggiunto un nuovo obiettivo alla sua strategia ambientale globale Life 360: ridurre l’impronta idrica complessiva del Gruppo del 30% entro il 2030.

Per raggiungere questo obiettivo, Lvmh ha messo in atto una serie di azioni, tra cui il miglioramento della misurazione dell’impronta idrica lungo tutta la catena del valore del Gruppo, l’utilizzo delle tecnologie più efficienti per il riutilizzo delle acque reflue e il recupero delle acque piovane, l’introduzione di processi produttivi a basso consumo idrico e il programma di agricoltura rigenerativa del Gruppo per migliorare la qualità del suolo e la sua capacità di trattenere l’acqua.

Inoltre, Lvmh intende sensibilizzare i suoi clienti sull’importanza della conservazione dell’acqua attraverso l’etichettatura ambientale dei suoi prodotti.