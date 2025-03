Lusso e crisi: cresce l’interesse verso la gioielleria che si conferma tra gli asset dei beni di investimento preferiti dal collezionismo

In un momento dove il settore dei beni di lusso sembra in crisi, a difendersi ancora bene è la gioielleria, che meglio si colloca nei beni di investimento duraturi. Tra i preferiti preziosi di “carato” e pezzi firmati da importanti Maison e degli anni ’60 e ’70

Una tendenza confermata anche la recente fiera Tefaf tenutasi a Maastricht dove si sono visti esemplari davvero eccezionali. Mentre le aste di case d’asta internazionali presentano cataloghi di tutto rispetto con aspettative di sold-out visti anche i prezzi contenuti, come lo dimostra questa in corso fino al 2 aprile da Christie’s.

La vendita online presenta una selezione curata di diamanti e pietre preziose dai colori vivaci, con design eccezionali di rinomate case di gioielli come Bulgari, Cartier, David Webb, Van Cleef & Arpels e altre ancora. Con una varietà di fasce di prezzo e con molti lotti offerti senza riserva, la vendita include qualcosa per ogni collezionista e sarà esposta nelle gallerie del Rockefeller Center di Christie’s dal 27 al 31 marzo.



A guidare la vendita è uno straordinario anello di diamanti colorati marrone chiaro-rosa da 18,72 carati (stima: $ 300.000-500.000). L’asta presenta anche una serie di smeraldi e zaffiri riccamente saturi, tra cui una collana di zaffiri e diamanti Raymond Yard con uno zaffiro ovale taglio misto da 8,85 carati (stima: $ 50.000-70.000) e un anello di smeraldi e diamanti da 18,37 carati (stima: $ 100.000-150.000).

Forte interesse per gli anni ’60 e ’70

La vendita comprende un’ampia selezione di gioielli del 1960-1970, prevalentemente di David Webb e Van Cleef & Arpels. Tra questi, Important Jewels from a Distinguished Family Collection, un insieme di 51 lotti che spazia da gioielli antichi a eleganti design degli anni ’70. Tra i pezzi forti più notevoli, un bracciale David Webb Enamel, Emerald, and Diamond Lion Bangle (stima: $ 30.000-50.000) e una collana Van Cleef & Arpels Chrysoprase and Diamond (stima: $ 20.000-30.000). È inclusa anche una collezione privata di 15 lotti, 8 dei quali sono David Webb acquistati dalla famiglia nel 1967. Tra i pezzi forti ci sono un bracciale rigido in corallo, smeraldo e diamanti David Webb (stima: $ 20.000-30.000) e una collana sautoir multi-gemma intagliata David Webb (stima: $ 40.000-60.000).

Collezione per beneficenza di 15 lotti

Inoltre, l’asta presenta Property Sold with the intention to Benefit the PBS Foundation, una collezione di beneficenza di 15 lotti che spazia da pezzi antichi a pezzi contemporanei. Tra i pezzi forti ci sono un bracciale con diamanti colorati e diamanti (stima: $ 60.000-80.000) e una spilla pendente Tiffany & Co. Paulding Farnham Antique Multi-Colored Sapphire, Diamond, and Enamel (stima: $ 20.000-30.000).

In copertina: Diamante a taglio brillante modificato a pera color marrone chiaro-rosa da 18,72 carati, Stima: $ 300.000-500.000