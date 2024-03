Lufthansa raddoppia l’utile netto e torna al dividendo. Su Ita: “Aspettiamo via libera Ue entro l’anno”

Lufthansa ha archiviato il 2023 con il terzo miglior bilancio di sempre, ma gli scioperi pesano sul primo trimestre 2024 e il titolo va in rosso. La compagnia torna al dividendo

Conti da record per Lufthansa che ha chiuso il 2023 con il terzo miglior bilancio di sempre. Nonostante ciò, a Francoforte il titolo scivola in rosso (-1,6%), zavorrato dal calo delle stime per il primo trimestre 2024 dovuto agli scioperi.

Lufthansa: boom dell’utile nel 2023, crescono anche i ricavi

Lufthansa con un utile netto di 1,67 miliardi di euro, in crescita del 112% in un anno. Il risultato, leggermente inferiore alle stime di Factset pari a 1,82 miliardi di euro, è stato sostenuto anche dai risultati di Lufthansa Technik (utile di 628 milioni di euro), la controllata che si occupa delle manutenzioni e dalla forte ripresa dei viaggi che tutte le compagnie hanno registrato l’anno passato.

Batte invece il consensus (pari a 2,5 miliardi) l’utile operativo, salito a quota 2,7 miliardi di euro. In crescita anche i ricavi, che hanno segnato un rialzo del 15% a 35,4 miliardi di euro grazie alla crescita a due cifre dei passeggeri, saliti a 123 milioni (+ 20%) e sempre più vicini al record di 145 milioni di passeggeri risalente all’era pre-Covid, nel 2019. Al contrario, sul fronte del trasporto merci, la domanda, che durante il Covid si era impennata, contribuendo a mantenere a galla il gruppo, “si è ampiamente normalizzata nel 2023”, fa sapere il gruppo. L’anno scorso l’attività cargo ha generato un utile operativo di 219 milioni di euro.

Aumentano del 6% i prezzi dei biglietti, il che ha permesso alla compagnia tedesca di generare un margine operativo globale del 7,6% rispetto al 4,9% dell’anno scorso.

La redditività del capitale investito (Roce rettificato) è aumentata del 5,5%, attestandosi al 13,1% dal precedente 7,6%, con il Roce che ha superato con un anno di anticipo l’obiettivo del 10% annunciato per il 2024.

La società ha annunciato inoltre 4,5 miliardi di investimenti per l’acquisto di nuovi aerei. “Nell’ambito della più grande modernizzazione della flotta nella nostra storia, prevediamo di prendere in consegna almeno 30 nuovi aeromobili quest’anno, tra cui circa 20 jet a lungo raggio per Lufthansa, un altro record”.

Complessivamente, l’azienda ha generato un free cash flow rettificato di 1,8 miliardi di euro, che ha fatto scendere l’indebitamento netto a 5,7 miliardi di euro dai 6,9 miliardi di euro del 2022, portandolo a circa 1 miliardo di euro al di sotto del livello pre-crisi.

Gli scioperi pesano sul primo trimestre 2024

La nota negativa arriva però sul 2024. Nel primi tre mesi dell’anno, infatti, a causa degli scioperi, le stime sono in calo. “Nel primo trimestre – spiega Lufthansa – la perdita dell’ebit rettificato dovrebbe essere superiore a quella dell’anno precedente, a causa dell’impatto degli scioperi sugli utili e di un calo degli utili della divisione Logistica, che nel primo trimestre dell’anno precedente ha comunque beneficiato in modo significativo dello sviluppo eccezionalmente forte del mercato del trasporto aereo di merci in relazione alla pandemia di coronavirus”. Per l’intero 2024, il gruppo prevede che i ricavi delle attività passeggeri rimarranno stabili o diminuiranno leggermente a causa della normalizzazione della domanda.

Lufthansa torna al dividendo

Per la prima volta dal 2019, Lufthansa tornerà a distribuire il dividendo: all’assemblea del 7 maggio prossimo verrà proposto un dividendo di 0,30 euro per azione. La cedola corrisponde a un rendimento di circa il 4% sul prezzo medio delle azioni di fine 2023, il payout proposto segue la politica di distribuire agli azionisti tra il 20 e il 40% dell’utile. “Il gruppo Lufthansa ha riacquistato la sua forza finanziaria. Questo successo va a vantaggio di tutti. Vogliamo pagare un dividendo ai nostri azionisti per la prima volta dal 2019”, ha affermato il Ceo Carsten Spohr.

Su Ita: “Attendiamo l’ok entro l’anno”

Lufthansa “attende l’approvazione della Commissione europea per un investimento nella compagnia aerea italiana Ita Airways nel corso di quest’anno. Il gruppo sta lavorando a stretto contatto e in modo costruttivo con la Commissione europea per ottenere una rapida conclusione e la successiva attuazione della transazione”, ha fatto sapere il gruppo tedesco aggiungendo che “con il previsto investimento in Ita Airways, il gruppo Lufthansa sta portando avanti l’internazionalizzazione della compagnia al fine di sfruttare meglio le interessanti opportunità di crescita all’estero”.