L’Udinese beffa la Juve, scudetto rinviato: 2 a 1

Clamorosa sconfitta della Juve a Udine che è stata beffata nei minuti di recupero – Perdendo 2 a 1 la Juve deve rinviare la festa scudetto mentre l’Udinese si è praticamente aggiudicata la salvezza

Niente festa scudetto per la Juve a Udine che, dopo essere passata in vantaggio nel primo tempo con un bel tiro di De Ligt, s’è fatta uccellare, come direbbe Gianni Brera, per ben due volte rimediando la quinta sconfitta esterna della stagione e subendo il trentottesimo gol della stagione. Tutto merito dell’Udinese che prima ha pareggiato con Nestorovsky (colpa di Alex Sandro che non ha chiuso sulla sinistra) e nei minuti di recupero ha addirittura acciuffato la vittoria grazie a Fofana.

Con questa clamorosa vittoria l’Udinese – allenata, per ironia del destino, da Luca Gotti, il miglior allievo di Sarri che ha la responsabilità di non averlo portato nel suo staff alla Juve – si guadagna praticamente la salvezza a tre sole partite dalla fine di questo stranissimo campionato.

Per la Juve, che ancora una volta ha retto solo un tempo e ha dimostrato ancora una volta di non saper gestire il vantaggio, la festa è rinviata e lo scudetto resta altamente probabile visto il distacco degli inseguitori, ma se scudetto sarà non sarà ricordato come un’impresa epocale. Non solo per l’assenza di un gioco degno di questo nome, per la totale mancanza di schemi e per l’inadeguatezza di alcune pedine oltre che della panchina che non è mai riuscita a dare un’impronta alla squadra, che non ha un’anima e si vede.

Ora per vincere lo scudetto la Juve deve assolutamente battere la Sampdoria domenica prossima ma il dubbio che lascia la squadra di Sarri riguarda la Champions: giocando come ha fatto nelle ultime gare, sarà molto difficile battere il Lione e ancor di più – nel caso di approdo ai quarti – il Real Madrid o il Manchester City.