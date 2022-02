Louis Vuitton, Nike e Sotheby’s, insieme per sostenere l’istruzione di studenti afroamericani e africani

Louis Vuitton sta collaborando con Sotheby’s, la principale destinazione mondiale per l’arte e il lusso, per mettere all’asta 200 paia in edizione speciale di sneakers Louis Vuitton e Nike “Air Force 1” di Virgil Abloh con custodie da pilota Louis Vuitton

Il ricavato andrà a beneficio del fondo di borse di studio “Post-moderno” di Virgil Abloh ™, che in collaborazione con il Fashion Scholarship Fund, sostiene l’istruzione accademica studenti promettenti di origine nera, afroamericana o africana. L’asta segna la prima uscita in assoluto delle “Air Force 1” di Louis Vuitton e Nike create da Virgil Abloh in collaborazione con Louis Vuitton e Nike per la Collezione Louis Vuitton Primavera-Estate 2022. Prima della sua morte, avvenuta il 28 novembre 2021, il Direttore Artistico di Louis Vuitton Men è stato coinvolto nella prima organizzazione dell’asta e degli eventi circostanti. L’asta si svolgerà in collaborazione con la sua famiglia.

Aperte alle offerte fino all’8 febbraio, l’asta online dedicata a Louis Vuitton e Nike “Air Force 1” di Virgil Abloh (Sothebys.com/NikexLV), includerà 200 paia di un’edizione speciale Louis Vuitton e Nike “Air Force 1” by Virgil Abloh sneaker originariamente creata per la collezione uomo Louis Vuitton Primavera-Estate 2022. Le 200 paia dell’edizione speciale saranno rese disponibili in una gamma di taglie, dalla 5 alla 18, e con un’offerta di partenza di $ 2.000. Le sneakers, interamente realizzate in pregiata pelle di vitello, sono impreziosite dagli emblematici motivi Monogram e Damier di Louis Vuitton con profili in vacchetta naturale. Ogni paio sarà venduto con una pilot case Louis Vuitton, sempre della collezione Louis Vuitton Primavera-Estate 2022, che è stata reinterpretata dall’archivio della Maison in un’iconica colorazione arancione e realizzata in pelle Monogram Taurillon. La custodia da pilota presenta la classica chiusura con lucchetto a S di Louis Vuitton con finiture in metallo bianco e include un’etichetta per il bagaglio a forma di Nike Swoosh. La custodia pilota si adatta ad ogni misura di scarpa, grazie a un sistema di ammortizzazione interno, e sarà esclusiva dell’asta. Sotheby’s ha una lunga esperienza nella vendita all’asta delle scarpe da ginnastica più rare e desiderabili e detiene il record mondiale d’asta per qualsiasi paio di scarpe da ginnastica. Il ricavato dell’asta sarà devoluto al Fondo per borse di studio “Post-moderno” di Virgil Abloh ™, secondo i suoi desideri.

La Nike Air Force 1, che celebra il suo 40° anno, è stata progettata nel 1982 ed è una delle scarpe iconiche di maggior successo mai create. In occasione della sfilata Louis Vuitton Primavera-Estate 2022 Uomo presentata a giugno 2021, Virgil Abloh ha disegnato 47 paia di sneakers Louis Vuitton e Nike “Air Force 1” by Virgil Abloh in collaborazione con Nike. Le sneakers sono state realizzate con i materiali utilizzati nelle collezioni Louis Vuitton Uomo di Abloh, fondendo i codici classici delle scarpe da ginnastica con le insegne e i materiali di Louis Vuitton in omaggio alla cultura hip-hop che lo ha plasmato. Le scarpe sono state acconciate con le sue virgolette che riecheggiano la grafica scritta che Abloh usava per adornare il suo lavoro. I singoli modelli disegnati per la sfilata sono stati realizzati da Louis Vuitton nella sua manifattura di scarpe a Fiesso d’Artico, in Italia.

Nel luglio 2020, Virgil Abloh ha creato il Virgil AblohTM “Post-Modern” Scholarship Fund in collaborazione con il Fashion Scholarship Fund. Lanciato su una donazione di 1 milione di dollari da Virgil Abloh e dai partner Evian, Farfetch, Louis Vuitton, New Guards Group e Nike, la sua missione è promuovere l’equità e l’inclusione nel settore della moda fornendo borse di studio a studenti accademici di colore nero e afroamericano. , o discendenza africana. Virgil Abloh ha chiamato il fondo “Post-Modern” per significare che i beneficiari riceveranno non solo fondi, ma anche servizi di supporto alla carriera e tutoraggio continui attraverso la FSF. Gli studiosi “post-moderni” vengono selezionati ogni anno dalla rete di oltre 66 college e università di FSF negli Stati Uniti, tra cui otto HBCU, attraverso il concorso annuale di borse di studio FSF.