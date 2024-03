Lottomatica giù dopo i conti 2023: in crescita i ricavi (+12%), l’utile (+29%) e dividendo di 0,26 euro

Guardando al futuro, la società ha indicato una guidance per il 2024 con ricavi attesi a 1,8 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 1,63 miliardi dell’anno precedente. Il titolo perde l’1,74%

Lottomatica, il gigante italiano del gaming, ha alzato il velo sui risultati 2023. L’utile netto adjusted è pari 215,9 milioni di euro, in notevole crescita rispetto all’anno precedente. Mentre, l’utile netto reported si è attestato a 68 milioni, in calo dai 72 milioni del 2022. Ma i numeri parlano chiaro: i ricavi sono saliti a 1,632,5 milioni di euro, mostrando un aumento del 12% rispetto all’esercizio precedente. L’Online è stato il vero campione con 520,8 milioni di euro (+33%), seguito da Sports Franchise a 368,2 milioni (+8%) e Gaming Franchise a 743,5 milioni (+2%). Non solo, l’adjusted ebitda ha toccato quota 595,7 milioni di euro, con un incremento del 17% rispetto all’esercizio 2022 pro forma, con margin sui ricavi pari al 35,6%, rispetto al 34,1% dell’esercizio 2022 pro forma. L’indebitamento finanziario netto si è mantenuto a 1,24 miliardi, riflettendo una solida gestione finanziaria. L’azienda italiana di gioco d’azzardo perde ha inoltre alzato la sua guidance per il 2024 e proposto un dividendo di 0,26% euro per azione ordinaria. Numeri che non entusiasmano il mercato. Il titolo perde l’1,74% a 11,30 euro per azione.

Dividendo di 0,26 euro

Il dividendo proposto per il 2023 è di 0,26 euro per azione ordinaria, il che rappresenta un 30% di payout sull’utile netto adjusted. Il board ha deliberato questa distribuzione, che equivale a 65,4 milioni di euro. La data di pagamento del dividendo è il 22 maggio 2024 (data stacco cedola 20 maggio 2024 e record date 21 maggio 2024).

La raccolta consolidata per l’esercizio chiuso a fine dicembre 2023 è stata di 30,1 miliardi, +18% rispetto all’esercizio 2022 pro forma e +32% reported. Il settore Online ha continuato a sovra-performare con una raccolta in crescita del 36% rispetto all’esercizio 2022 pro forma e del 76% reported.

Guidance 2024 rivista al rialzo

Per il 2024, Lottomatica si propone di rafforzare ulteriormente la sua leadership nel settore Online e Sports Franchise, investendo in innovazione e tecnologia. Nel dettaglio: ricavi a 1.800-1.845 milioni e un adjusted ebitda compreso fra 625 e 645 milioni di euro, di cui il 53% derivante dal settore operativo Online. La società spiega che la guidance aggiornata verrà fornita dopo il completamento dell’acquisizione di SKS365, atteso nel primo semestre del 2024.

I commenti

Guglielmo Angelozzi, amministratore delegato di Lottomatica, ha sottolineato i risultati positivi del 2023, con ricavi che hanno superato le aspettative iniziali e un aumento dell’adjusted ebitda. “Abbiamo continuato a crescere sia in modo organico, aumentando le quote di mercato per cinque trimestri consecutivi, sia attraverso M&A, firmando l’acquisizione di SKS365 e continuando la nostra strategia di acquisizioni bolt-on – ha aggiunto – I nostri obiettivi per il 2024 sono rafforzare la nostra leadership nei segmenti Online e Sports Franchise attraverso innovazione di prodotto e tecnologia, sviluppare ulteriormente il modello omnichannel, gestire in modo efficiente il nostro portafoglio di brand e avviare l’integrazione di SKS365″.