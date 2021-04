Los Angeles Italia Film Festival, Intesa Sanpaolo è sponsor

La rassegna in programma fino al 24 aprile nella città californiana introduce la notte degli Oscar e promuove il cinema italiano

Intesa Sanpaolo sostiene per il quarto anno Los Angeles, Italia festival realizzato da Istituto Capri nel Mondo con MIBACT, Ministero della Cultura e ICE (in programma dal 18 al 24 aprile a L.A. all’Hollywood Chinese Theater in presenza e online sulle piattaforme Eventive.org e Mymovies.it).

La manifestazione introduce la notte degli Oscar e promuove il cinema italiano nel mondo, si articola in un fitto programma che include la sezione Italian masters by Intesa Sanpaolo, nel corso della quale quest’anno saranno premiate Laura Pausini e Diane Warren, in lizza per l’Oscar per la versione italiana della canzone originale “Io si” del film “La vita davanti a sé” (Netflix) di Edoardo Ponti con Sofia Loren.

Intesa Sanpaolo si conferma presente nel supporto finanziario al settore audiovisivo e cinematografico, sostenendo produttori, distributori indipendenti, editori di contenuti televisivi e operatori della filiera dell’industria nell’individuazione delle più corrette strategie di sviluppo, proponendo prodotti e soluzioni creditizie mirate, tra cui finanziamenti, anticipo del credito Iva, cessione del credito di imposta avendo erogato linee di finanziamento per 1,7 miliardi di euro dal 2009.

Grazie anche a collaborazioni con operatori italiani e stranieri come Amazon, Netflix, Sony, Disney, MGM, il Gruppo favorisce produzioni localizzate in Italia; inoltre, ha sostenuto la fase produttiva di numerosi titoli importanti nel corso del 2020, per esempio Mission Impossible 7, House of Gucci, La Sirenetta, Cyrano, 007 No Time to Die. In linea con la propria strategia di valorizzazione dell’industria, nel 2021 Intesa Sanpaolo ha già erogato linee di credito per 60 milioni di euro, cui si aggiungono ulteriori 50 milioni di euro di credito di imposta a oggi anticipati