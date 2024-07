Londra, l’Impero Britannico in Africa, India e Caraibi è il fulcro della mostra di Hew Locke: al British Museum da ottobre 2024

Una nuova grande mostra del famoso artista britannico-guyanese Hew Locke aprirà questo autunno al British Museum. Dal 17 ottobre 2024 al 9 febbraio 2025

Una mostra particolarmente interessante dal punto di vista storico e che nasce a seguito di una collaborazione curatoriale di due anni con il British Museum ed è l’esplorazione personale ed emotiva di Hew Locke della collezione che mette in risalto sia i tesori che gli oggetti meno conosciuti provenienti da Africa, India e Caraibi. Esaminerà il potere imperiale britannico considerando anche i dibattiti odierni, spesso controversi e profondamente sentiti, sul patrimonio culturale.

The Watchers (2024), in dialogo con gli oggetti della collezione del Museo, le figure spingono i visitatori a interrogarsi sul loro rapporto con questi oggetti e con le culture che rappresentano, nonché sull’equilibrio di potere tra osservatore e osservato. Gli Osservatori usciranno dalla mostra anche nella Enlightenment Gallery del Museo, fornendo ai visitatori un modo per interagire con le sculture di Locke nel contesto delle gallerie permanenti.

Le opere scultoree commissionate a Hew Locke costituiranno una parte centrale della mostra

Per curare la mostra, Hew Locke e la sua compagna e curatrice dello studio Indra Khanna hanno visitato il British Museum per un periodo di due anni, visionando oggetti nei negozi e nelle sale studio e lavorando a stretto contatto con oltre 20 curatori specializzati. Questa sarà la prima mostra museale curata da un artista di Locke e un’opportunità per lui di impegnarsi più profondamente che mai con una collezione museale. Concentrandosi sulle interazioni storiche della Gran Bretagna con l’Africa, l’India e i Caraibi, che hanno avuto un impatto significativo sulla Guyana, dove Locke è cresciuto, la mostra presenterà oltre 150 oggetti. La maggior parte proviene dalla collezione del museo, insieme al lavoro di Locke, oggetti personali come la sua medaglia OBE e generosi prestiti da altre istituzioni del Regno Unito tra cui il Royal Collection Trust, la British Library, il National Trust e l’Imperial War Museums.

La mostra: Hew Locke: what have we here?

Caratterizzata da quattro temi sovrapposti, i visitatori scelgono il percorso attraverso la mostra, creando le proprie connessioni. Sovereigns and Icons of Nationhood esplora il modo in cui le nazioni o gli imperi investono il potere in immagini e oggetti simbolici, come sigilli, stemmi e corone, spesso appropriandosi di simboli di altre culture. Conterrà la serie Souvenir di Hew Locke (2018-24), busti di porcellana pariana rielaborati del XIX secolo, prodotti in serie, raffiguranti personaggi della famiglia reale britannica decorati con dorature in plastica, ricami e gioielli, ma anche repliche di medaglie, monete e altri souvenir di conflitti imperiali.

L’espansione imperiale della Gran Bretagna

Il commercio approfondisce il ruolo delle stazioni commerciali e delle corporazioni nell’espansione imperiale britannica, evidenziando il ruolo della Compagnia delle Indie Orientali e della Compagnia Reale Africana nello stabilire rotte commerciali e monopoli, quest’ultima formalizzando il coinvolgimento dell’Inghilterra nel commercio transatlantico di schiavi. Saranno esposti oggetti provenienti dai Caraibi, tra cui un penny delle Barbados coniato nel 1788.

Barbados penny © The Trustees of the British Museum

Questa fu la prima moneta ad essere ampiamente utilizzata sull’isola, le sue immagini sottolineavano la sottomissione degli africani neri ai piantatori bianchi e la sottomissione delle Barbados alla Corona.

Per il “Conflitto” Hew Locke ha scelto oggetti che mettono in luce l’impatto dell’Impero: dagli incontri tra culture alla violenza e alla sottomissione. In opposizione alla violenza delle campagne militari, ci sono molti esempi di ammutinamento, ribellione e rivoluzione nelle Americhe, in Africa e in India. Gli oggetti in questo tema includeranno i disegni del popolo algonchino di John White della fine del XVI secolo; disegnati da un governatore della colonia di Roanoke in Virginia, questi comprendono alcuni dei primi disegni sopravvissuti di indigeni americani di un artista europeo. Il tema finale, Threasure (Tesoro), presenta oggetti sequestrati durante la conquista militare, che venivano spesso utilizzati per dimostrare potere e status sovrano. Questa sezione esplora come il significato degli oggetti cambia mentre si spostano da un luogo all’altro, da un contesto all’altro, nel tempo, come un piatto in argento dorato, che presenta al centro un disco Asante lava-anime. Preso da Asantehene Kofi Karikari come parte di un pagamento di indennità imposto dalle forze britanniche alla conclusione della terza guerra anglo-asante nel 1874, questo pendente fu poi incastonato in un piatto d’argento dorato da gioiellieri vittoriani, insieme a un’iscrizione che registra la storia di il suo sequestro.

In copertina: Akawaio headress © The Trustees of the British Museum – Copricapo Akawaio © The Trustees of the British Museum. Questo splendido copricapo amazzonico è un esempio del tipo di piume indigene che Hew Locke vide e conobbe da bambino in Guyana. Costruttore Akawaio, Guyana, prima del 1865 Piuma, raccolto da Henry Christy presso il fiume Demerara, Guyana