Londra, l’iconica BT Tower diventerà un hotel di lusso. Venduta dal colosso della telefonia Gb per 347 milioni di dollari

La storica torre nel West End della City è stata venduta dal BT Group al gruppo americano Mcr Hotels. La torre, alta 189 metri con la sua antenna, aveva perso il suo ruolo di centro di trasporto di segnali da Londra al resto del Regno Unito. Ecco la sua storia

La BT Tower, iconica torre nel West End di Londra, presto diventerà un hotel di lusso. La storica torre è stata venduta dal BT Group (società di telecomunicazioni britannica, ex monopolista statale) al gruppo americano Mcr Hotels per 275 milioni di sterline (circa 347 milioni di dollari). La scelta di vendere la storica BT Tower, alta 189 metri (inclusa l’antenna) e visibile da grandi distanze, è stata facilitata dall’evoluzione tecnologica delle reti fisse e mobili, che non richiedono più la torre per il trasporto dei segnali da Londra al resto del Regno Unito.

“L’accordo con Mcr Hotels farà assumere alla torre una nuova funzionalità, preservando questo iconico monumento per decenni” ha spiegato il direttore della sezione beni immobili di BT, Brent Mathews. Tyler Morse, Ceo e proprietario di Mcr, ha dichiarato che la trasformazione della BT Tower in hotel aprirà le sue porte “alle generazioni che lo apprezzeranno”.

BT Tower: la storia

La Torre Gpo, commissionata nel 1960 dal Ministero dei Lavori Pubblici per ospitare il nuovo General Post Office, simboleggiava la modernità della Gran Bretagna del XX secolo. Progettata da Eric Bedford e G. Yeats, e costruita dalla Peter Lind & Co. Ltd, fu inaugurata nel 1965 con la presenza del Primo Ministro Harold Wilson.

Simbolo della rinascita postbellica e della “Swinging London”, fu inaugurata nel 1964 dal primo ministro Harold Wilson. La torre, operativa dal 1966, ospitava uffici e una rete telefonica innovativa basata su microonde radio, oltre a servire come antenna radar per la sicurezza aerea durante la Guerra Fredda. La torre era alta 177 metri di altezza nella struttura portante, che salivano a 189 metri con le antenne e le strutture metalliche sul tetto.

Conosciuta come un simbolo avveniristico e della rinascita postbellica di Londra, attirava numerosi visitatori, grazie anche al suo ristorante panoramico rotante. Dal 1968, la torre ha ospitato competizioni sportive di scalata dei suoi 842 gradini. Nel 1969, con la dissoluzione del General Post Office, la torre fu rinominata Post Office Tower. Rimase la torre più alta di Londra per sedici anni, superando la Millbank Tower, fino a essere sorpassata nel 1980 dalla Natwest Tower nella City.

BT Tower: l’attentato e la chiusura al pubblico

Nel 1971, la Torre subì un grave attentato, inizialmente rivendicato dall’ IRA e poi dall’Angry Brigade, che danneggiò gravemente il trentatreesimo piano, soprattutto il ristorante panoramico, senza causare vittime. Non è visitabile dal pubblico da allora anche se il ristorante riaprì, chiudendo definitivamente dal 1980.

La torre fu rinominata London Telecom Tower nel 1981, dopo la separazione della Post Office Corporation. Negli anni 2000, il BT Group ristrutturò l’edificio, rinominandolo BT Tower e trasformandolo nel Network Switching Centre del Regno Unito. La torre ha una tutela vincolante che limita la possibilità di effettuare modifiche architettoniche.

Con il passare degli anni e l’avvento della tecnologia la torre ha perso il suo ruolo di fulcro delle reti di comunicazione telefonica, telegrafica e televisiva. Le sue antenne a microonde sono state disinstallate già da un decennio. Recentemente, è stata, invece, dotata di un pannello LED rotante a 360 gradi, utilizzato per diffondere notizie su eventi significativi, come le nascite dei membri della famiglia reale e grandi eventi sportivi.

Chi è Mcr Hotels

Mcr Hotels è stata fondata da Tyler Morse nel 2006. Il suo primo hotel è stato costruito a Huntsville, Alabama, lo stesso anno.

Attualmente è il quarto gruppo alberghiero negli Stati Uniti con 150 hotel. Ha una storia di importanti ristrutturazioni tematiche, come la trasformazione del terminale Twa dell’aeroporto Kennedy di New York, progettato da Eero Saarinen. Il Twa Hotel è stato inaugurato il 15 maggio 2019 ed è l’unico hotel operativo all’interno dei confini dell’aeroporto Jfk.

Nel loro portafoglio figurano anche il New Yorker Hotel, il Lexington Hotel e lo Sheraton New York Times Square Hotel. Nel 2023, il Gruppo ha acquisito un contratto di locazione di 99 anni per il Gramercy Park Hotel, con piani per riaprire l’hotel nel 2025. Per la ristrutturazione della BT Tower, Mcr Hotels si affiderà allo studio Heatherwick Studio di Londra.

Londra e Roma: boom degli hotel di lusso

Londra, come Roma, sta sperimentando un boom degli hotel di lusso. Se nella Capitale questo è dovuto all’arrivo sempre più numeroso di chef stellati nella città, a Londra si punta invece sull’architettura e le altezze: dal rinnovo multimilionario di Claridge’s alle aperture recenti del Peninsula London e del Raffles London at the Owo. Per quanto riguarda gli hotel con vista panoramica la BT Tower ha invece un grande rivale: la Shard, il grattacielo più alto della città, che ospita l’hotel Shangri-La nei suoi diciannove piani dal 34° al 52°.