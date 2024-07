Londra, al Barbican una mostra in risposta al panorama politico-culturale 1975-1998 degli anni cruciali dell’India

Dal 5 ottobre 2024, il Barbican (Londra) presenta The Imaginary Institution of India: Art 1975-1998, la prima mostra al mondo ad esplorare e tracciare questo periodo di significativo cambiamento culturale e politico in India

Con quasi 150 opere d’arte tra pittura, scultura, fotografia, installazione e film, questa storica mostra collettiva esamina i modi in cui 30 artisti hanno distillato episodi significativi della fine del XX secolo e riflesso momenti intimi della vita di questo periodo. Concluso da due momenti cruciali nella storia dell’India – la dichiarazione dello stato di emergenza di Indira Gandhi nel 1975 e i test nucleari di Pokhran nel 1998 – The Imaginary Institution of India mira ad approfondire un’era di trasformazione segnata da sconvolgimenti sociali, instabilità economica e rapida urbanizzazione.

The Imaginary Institution of India: Art 1975-1998 dal 5 ottobre 2024 al 5 gennaio 2025

La mostra considera la dichiarazione di emergenza del 1975 e la conseguente sospensione delle libertà civili come un momento di risveglio nazionale, segnalando come abbia provocato risposte artistiche, direttamente o indirettamente. Esamina la produzione artistica che si è svolta nei successivi due decenni circa, nel tumulto di un panorama socio-politico in evoluzione. Culminando nei test nucleari del 1998, lo spettacolo illustra quanto il Paese si sia allontanato dagli ideali di non violenza, che un tempo erano stati il ​​fondamento della sua campagna per l’indipendenza dal dominio coloniale britannico.

Gli artisti sono stati alle prese con il mutevole contesto dell’India della fine del XX secolo; alcuni rispondevano direttamente agli eventi nazionali che stavano vivendo, mentre altri catturavano momenti quotidiani ed esperienze condivise. Tutti combinavano l’osservazione sociale con l’espressione individuale e l’innovazione della forma per realizzare opere sull’amicizia, l’amore, il desiderio, la famiglia, la religione, la violenza, la casta, la comunità e la protesta. Ciò ha determinato i quattro assi che danno forma alla mostra: l’aumento della violenza comunitaria; genere e sessualità; urbanizzazione e spostamento delle strutture di classe; e un crescente legame con le pratiche indigene e vernacolari. La maggior parte degli artisti sarà rappresentata da molteplici opere, fornendo una visione più completa delle loro pratiche ed evidenziando l’evoluzione estetica delle loro opere. In questo modo, la mostra ripercorre anche lo sviluppo della storia dell’arte indiana dal predominio della pittura figurativa a metà degli anni ’70, fino all’emergere dell’arte video e delle installazioni negli anni ’90. Principalmente l’arte alle pareti nelle gallerie superiori lascerà il posto alle installazioni al piano inferiore, con opere presentate insieme a un design espositivo ispirato alla trasformazione del paesaggio urbano dell’India durante il periodo e ai confini mobili tra pubblico e privato; la strada e la casa.

Le opere esposte includono:

Il dipinto Speechless City di Gulammohammed Sheikh che attinge a diverse tradizioni pittoriche storico-artistiche per rispondere all’atmosfera politica opprimente dello Stato di emergenza del 1975-77.

I dipitti empatici di Gieve Patel che ritraggono vividamente la vita quotidiana nelle strade delle città cosmopolite in rapida espansione dell'India negli anni '80.

che ritraggono vividamente la vita quotidiana nelle strade delle città cosmopolite in rapida espansione dell’India negli anni ’80. La serie fotografica Exiles di Sunil Gupta, del 1987, che rende visibile la vita degli uomini gay a Nuova Delhi dentro e intorno ad alcuni dei suoi monumenti più riconoscibili.

Seven Lives and a Dream di Sheba Chhachhi , una serie di fotografie che giustappone la documentazione commovente e feroce delle campagne femministe di base in India con i ritratti teneramente allestiti delle donne in prima linea.

, una serie di fotografie che giustappone la documentazione commovente e feroce delle campagne femministe di base in India con i ritratti teneramente allestiti delle donne in prima linea. I bronzi di Meera Mukherjee , intimamente dimensionati e riccamente dettagliati, che, ispirati dal tempo trascorso a studiare le tradizioni della lavorazione dei metalli in tutta l’India, utilizzano tecniche di fusione a cera persa per affrontare argomenti sia sacri che quotidiani.

I bronzi di Meera Mukherjee, intimamente dimensionati e riccamente dettagliati, che, ispirati dal tempo trascorso a studiare le tradizioni della lavorazione dei metalli in tutta l'India, utilizzano tecniche di fusione a cera persa per affrontare argomenti sia sacri che quotidiani.

che trattano questioni relative alle caste e all’intoccabilità. Le opere a pavimento di Rummana Hussain che utilizzano vasi di terracotta rotti fanno i conti con la diffusa violenza comunitaria in tutta la nazione in seguito alla demolizione del Babri Masjid ad Ayodhya nel 1992 da parte di una folla militante indù di destra.

Opere installative realizzate con sterco di mucca, filo e pigmento sacro kumkum di Sheela Gowda che utilizzano materiali utilizzati come combustibile, nei rituali religiosi e come parte dell’economia quotidiana delle donne nei luoghi rurali per interrogarsi sul valore del lavoro.

Opere installative realizzate con sterco di mucca, filo e pigmento sacro kumkum di Sheela Gowda che utilizzano materiali utilizzati come combustibile, nei rituali religiosi e come parte dell'economia quotidiana delle donne nei luoghi rurali per interrogarsi sul valore del lavoro.

in cui immagini in movimento, proiettate sulle pareti e riprodotte su monitor contenuti in bauli di latta, considerano l’impatto dei test nucleari dell’India e lo collegano alle preoccupazioni sulla violenza e sullo sfollamento forzato. Gli eccezionali dipinti di Bhupen Khakhar che evocano teneramente l’amore e il desiderio queer.

Artisti partecipanti:

Pablo Bartholomew, Jyoti Bhatt, Rameshwar Broota, Sheba Chhachhi, Anita Dube, Sheela Gowda, Sunil Gupta, Safdar Hashmi, M. F. Husain, Rummana Hussain, Jitish Kallat, Bhupen Khakhar, K. P. Krishnakumar, Nalini Malani, Tyeb Mehta, Meera Mukherjee, Madhvi Parekh , Navjot Altaf, Gieve Patel, Sudhir Patwardhan, C. K. Rajan, N. N. Rimzon, Savindra Sawarkar, Himmat Shah, Gulammohammed Sheikh, Nilima Sheikh, Arpita Singh, Jangarh Singh Shyam, Vivan Sundaram e J. Swaminathan.

Immagine di copertina: Gieve Patel, Off Lamington Road (1982-1986). Museo d’arte Kiran Nadar, Nuova Delhi. © Gieve Patel. Per gentile concessione della Galerie Mirchandani + Steinruecke e del Museo d’arte Kiran Nadar.