Lombardia: Gallera ai saluti, Moratti avanza

L’ex sindaca potrebbe diventare la nuova assessora alla Sanità della Regione, con la prospettiva di essere candidata alla presidenza nel 2023 – Il progetto è di Berlusconi, ma Salvini potrebbe accettare – Tutti d’accordo nel silurare Gallera, dopo i ripetuti fallimenti da assessore alla Sanità della Lombardia

Letizia Moratti è a un passo dal sostituire Giulio Gallera come assessore alla Sanità della Regione Lombardia. Presidente della Rai dal 1994 al 1996, ministra dell’Istruzione nel secondo governo Berlusconi (2001-2006), poi sindaca di Milano dal 2006 al 2011 (quando la sconfitta contro Giuliano Pisapia le negò il secondo mandato), la 71enne Moratti approderebbe in Regione con una prospettiva di lungo periodo. Potrebbe infatti essere lei la candidata del centrodestra alle regionali del 2023, quando il mandato del leghista Attilio Fontana arriverà a scadenza.

La proposta è arrivata da Silvio Berlusconi e l’ex ministra avrebbe accettato. Moratti conosce molto bene anche Matteo Salvini, che era capogruppo della Lega al Consiglio comunale di Milano quando lei era sindaca.

“Stiamo lavorando per avere entro la settimana una Lombardia che corre, che cura, che investe – le parole del leader leghista – Mi fermerò tutti i giorni necessari, la Lombardia è il motore dell’Europa. Cerchiamo di fare le scelte migliori nei tempi più brevi possibili senza dibattiti e teatrini romani che in questo periodo sono stucchevoli”.

Prima di pensare al 2023, però, c’è da affrontare l’emergenza Covid e il piano per le vaccinazioni, partite con scandalosa lentezza in Lombardia e costate il posto a Gallera dopo la sciagurata frase sui “medici in ferie” che non potevano essere richiamati.

L’ultimo incarico istituzionale di Moratti, ancorché in un’azienda privata, si è concluso la scorsa estate, con le dimissioni da presidente di Ubi Banca al termine dell’Ops (operazione pubblica di scambio) di Intesa Sanpaolo.