Lo spread scende in attesa di Powell e Di Maio-Zingaretti

Seduta d’attesa per Piazza Affari che aspetta l’esito del primo faccia a faccia tra i capi di M5S e Pd per dare un Governo al Paese ma anche l’intervento del Presidente della Fed sui tassi

A poche ore dall’intervento di Jerome Powell a Jackson Hole (Wyoming) i mercati annusano aria di calo dei tassi. Non fanno eccezione i Btp: lo spread si riduce a 195 punti per un rendimento fermo all’1,30% a fronte del Bund a -0,63% (+2 punti base). Le aspettative del mercato sono elevate, due tagli pieni da qui a fine 2019 e altri due nel 2020. Non tutti dentro la Fed sono disponibili ad accontentare, perlomeno ad accontentare subito, le richieste dei mercati.

I listini azionari procedono intanto in terreno positivo: Piazza Affari sopra la parità sotto quota 21 mila punti. Rialzi attorno al mezzo punto a Parigi, Francoforte e Madrid. Su anche Londra +0,7%. Il colosso Hasbro si è aggiudicato il marchio inglese Pigga Pig con un investimento di 3,3 miliardi di sterline. Il deal permetterà al produttore americano di giocattoli di ampliare la propria offerta mirata ai bambini in età prescolare e di realizzare pellicole di peso, forte del fatto che Entertainment One produce anche prodotti televisivi e cinematografici.

Scende l’euro sul dollaro. La valuta unica si apprezza invece sulla sterlina a 0,906 (+0,3%).

Sul listino azionario bene le banche che reagiscono alla notizia che la vigilanza Bce ha tolto di mezzo l’addendum sui crediti deteriorati varato dall’ex presidente Danièle Nouy. Entra di conseguenza in vigore un calendario sugli accantonamenti più morbido.

Salgono, ma meno delle ore precedenti, Unicredit +0,2%, e Banco Bpm +1,3%. Si raffreddano anche gli altri finanziari: Azimut +0,2%, Generali in parità.

Anche gli industriali sono in terreno positivo: Prysmian +0,5%. Fiat Chrysler +0,5%. Leonardo +0,2%. Ferrari +0,5%. Lo stesso vale per le utilities: Enel +0,6%, Hera +1,2%, A2A +0,5%.

Mediaset -0,51%. Ieri il Biscione ha presentato ha presentato un esposto in Consob per denunciare alle autorità di vigilanza che l’azionista Vivendi starebbe agendo per deprimere le quotazioni del titolo del Biscione per far deragliare un’operazione di riassetto del gruppo in vista dell’assemblea del 4 settembre.

Fuori dal paniere principale, Confinvest è sospesa per eccesso di ribasso.