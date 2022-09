Liz Truss è la nuova leader dei Conservatori e futuro Premier Uk: finisce l’era di Bojo

L’attuale ministra degli Esteri ha vinto le primarie Tory e prenderà il posto di Bojo alla guida del governo britannico: è la terza donna a Downing Street

Liz Truss è il nuovo Premier Uk. L’ex ministro degli Esteri ha sconfitto Rishi Sunak in una gara molto combattuta, ottenendo 81.326 voti dai membri del partito conservatore, contro i 60.399 raccolti dall’ex cancelliere dello Scacchiere. Dunque nessuna sorpresa, la vittoria di Truss era stata ampiamente prevista dalla maggior parte dei sondaggi più recenti. Il risultato del partito conservatore è stato annunciato da Sir Graham Brady, presidente del Comitato 1922 (l’organo che riunisce i parlamentari Tory non coinvolti nel Governo). Finisce così l’era Boris Johnson, estromesso dai suoi stessi parlamentari all’inizio dell’estate, e che presenterà le sue dimissioni alla Regina a Balmoral martedì 6 settembre, mentre Truss farà visita alla monarca nella sua residenza nelle Highlands poco dopo, per la conferma della sua nomina.

Truss è la terza donna nella storia dell’Uk a guidare il governo britannico dopo Margaret Thatcher e più recentemente Theresa May. Ma l’euforia della vittoria lascerà rapidamente il posto alla dura realtà delle sfide economiche che attenderanno il nuovo primo ministro inglese: l’inflazione ormai in doppia cifra, ai massimi da quattro decenni, spinta dall’impennata delle bollette energetiche per le famiglie, la prospettiva di un autunno di scioperi, il servizio sanitario nazionale e i servizi di ambulanza in ginocchio, il conflitto in Ucraina che non mostra segni di attenuazione e la disputa in corso con Bruxelles su come attuare la Brexit in Irlanda del Nord.

Truss: “Nei prossimi due anni daremo risultati”

“Porterò avanti un piano coraggioso per tagliare le tasse e far crescere la nostra economia. Mi occuperò della crisi energetica, affrontando le bollette dei cittadini, ma anche i problemi a lungo termine che abbiamo sull’approvvigionamento energetico”, ha dichiarato Liz Truss, nuovo leader dei Tories e Premier Uk in un discorso successivo al risultato, e ha poi reso omaggio a Bojo: “Voglio anche ringraziare il nostro leader uscente, il mio amico Boris Johnson. Boris, hai portato a termine la Brexit. Hai distrutto Jeremy Corbyn. Hai preparato il vaccino e hai affrontato Vladimir Putin”.

E infine: “We’ll deliver, deliver, deliver”, ossia “realizzeremo il programma”. “E vinceremo le elezioni nel 2024”.

Truss nuovo Premier Uk: finisce l’era Boris Johnson

L’iter dei prossimi passi politici a Londra è già programmato: dopo la nomina alle ore 13.30 a Londra, il nuovo leader dei Tories è atteso dalla regina Elisabetta II a Balmoral, in Scozia, da dove la sovrana chiuderà l’esperienza del governo Johnson e chiederà al nuovo leader Tory di formare un nuovo governo. Il 7 settembre il nuovo Premier è poi atteso alla Camera dei Comuni per il primo Prime Minister’s Questions: secondo Sunak il Governo inglese dovrebbe approvare in pochi mesi alcune manovre molto urgenti e poi indire le elezioni generali anticipate, molto prima di quanto previsto (gennaio 2025). Proprio su questo punta il partito laburista di Sir Keir Starner, favorito in tutti i sondaggi dopo l’epoca Tory post-Brexit di Bojo.