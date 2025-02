Libri antichi e d’artista tra le preferenze dei collezionisti. Proposte del “Il Ponte Casa d’Aste” dopo l’acquisizione del Codice Santini al Ministero della Cultura

Se cresce l’interesse del collezionismo verso i libri antichi è evidente che interessa anche altre tipologie, come i libri d’artista che possono riconquistare il mercato. Si tratta di opere ancora accessibili, tranne alcuni casi rari che possono raggiungere veri record. Ma il fascino continua con opere di natura e ornitologia. Un futuro d’investimento duraturo nel tempo per l’editoria antica e d’arte?

Dopo l’acquisizione del Codice Santini da parte del Ministero della Cultura per il Palazzo Ducale di Urbino, il Ponte presenterà il 25 e 26 febbraio una rara selezione i Libri antichi e d’artista

Una proposta decisamente interessante quella del Ponte Casa d’Aste con “Favole su carta”

Un viaggio nel genio creativo tra Libri antichi e d’artista.

Una sezione dedicata ai libri d’artista, dove spicca inconfondibile il rarissimo “LITO-LATTA” di Tullio d’Albisola (€ 18.000 – 25.000), opera che racchiude l’essenza del futurismo attraverso le audaci illustrazioni di Bruno Munari, la legatura editoriale con dorso in cilindro di latta, simbolo di un elogio all’industria, ed i testi impreziositi dalla presentazione di Filippo Tommaso Marinetti. Inoltre: “Apocalissi e sedici traduzioni” di Lucio Fontana e Giuseppe Ungaretti (€ 4.000 – 6.000), edita nel 1965 in soli 150 esemplari numerati.

Non mancherà di poter ammirare anche il fascino intramontabile delle vedute veneziane settecentesche





Venezia per i collezionista è sempre di grande fascino, tra le opere troviamo la pubblicazione di Antonio Visentini (€ 7.000 – 10.000), realizzata nel 1742 per celebrare e promuovere l’opera di Canaletto a livello internazionale, con 38 tavole che tracciano un magico itinerario sul Canal Grande, da Rialto fino al bacino di San Marco. Accanto a questa, “Le Fabriche e Vedute di Venezia” di Luca Carlevariis (€ 8.000 – 12.000), che immortala la Serenissima nel suo massimo splendore all’inizio del XVIII secolo.

Non mancheranno opere in omaggio alla “Natura”



L’opera protagonista che esprime la bellezza della natura la troviamo nella monumentale “Historiae naturalis” di Ulisse Aldrovandi (€ 22.000 – 28.000), opera realizzata tra il 1599 e il 1668 in 13 magnifici volumi illustrati da Jacopo Ligozzi.



E per i più raffinati “Fables Choisies” di Jean de La Fontaine (€ 7.000 – 10.000), esemplare proposto in una prima edizione con legatura coeva del 1668 ed eleganti vignette di François Chauveau: una delle più celebri e raffinate espressioni della letteratura del XVII secolo, dedicata da La Fontaine al figlio maggiore di Luigi XIV, un capolavoro senza tempo che lo consacra uno dei più grandi autori del classicismo francese.

Info per poter vedere le opere in anteprima: Esposizione: 20, 21, 22 febbraio 2025 2024 (ore 10/13 – 14/18) Sede: Palazzo Crivelli – via Pontaccio 12, 20121 Milano