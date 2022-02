Leone Film Group, nel 2021 i ricavi salgono a 98 milioni. Ebitda a 48 milioni

La società di produzione e distribuzione di prodotti audiovisivi, quotata su Euronext Growth Milan, nel 2021 esce dalle restrizioni Covid con margini in tutte le aree di business

Leone Film Group nel 2021 ha registrato ricavi preliminari consolidati unaudited pari a 98,1 milioni di euro, con un aumento del 35% rispetto al 2020 che ha visto la ripresa totale dell’attività di produzione dopo le restrizioni per la pandemia. Il dato si confronta con i 104,5 milioni di euro stimati dal piano industriale 2021.

La società – quotata su Euronext Growth Milan – è una delle più importanti società italiane indipendenti attive nella produzione e distribuzione di prodotti audiovisivi.

Il Gruppo è attivo nell’intera filiera di sfruttamento dei film in Italia, a partire dalla produzione anche attraverso l’acquisizione della società Lotus Production Srl, sino alla distribuzione sul mercato italiano attraverso differenti canali (Theatrical, Televisione, Home Video, DVD, piattaforme digitali). Grazie alla consolidata esperienza internazionale del management nel settore cinematografico, il Gruppo si propone anche quale piattaforma per produttori esteri che vogliono delegare in Italia la produzione esecutiva. La Società è titolare di una library di quasi 600 film.

Attraverso la controllata Pacmedia è presente anche nell’attività di comunicazione, product placement e brand integration.

Migliorano i conti dopo le restrizioni per la pandemia

L’Ebitda preliminare consolidato è pari a 48,1 milioni di euro, in aumento del 72% rispetto al 2020 e superiore rispetto ai 39,1 milioni di euro previsti dal piano industriale 2021. Tale migliore risultato – afferma un comunicato della società – “è dovuto principalmente alla consegna a dicembre 2021 della serie tv “A casa tutti bene”, che nel piano era prevista nel 2022”.

L’indebitamento finanziario netto preliminare consolidato unaudited al 31 dicembre 2021 è pari a 61 milioni di euro, in aumento di 2,5 milioni di euro rispetto al 30 giugno 2021 (58,5 milioni di euro) e in diminuzione di 5 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2020 (65,9 milioni di euro) e inferiore rispetto a quanto previsto nel Piano Strategico 2021 (66,4 milioni di euro). “Il minor debito è dovuto principalmente agli anticipi di cassa maggiori delle attese per le produzioni internazionali”, precisa la nota. Nel corso del 2021 sono state messe a segno le riprese del film “Time is up 2”, mentre Leone Film Group ha distribuito nelle sale cinematografiche il film “Il lupo e il leone” che, ancora oggi presente in sala, ha raggiunto un box di quasi 2 milioni di euro.

Migliorano i margini in tutte le aree di business“

Tutte le aree di business del Gruppo hanno creato marginalità. La distribuzione, in uno dei periodi più difficili per le uscite nelle sale cinematografiche, ha comunque ottenuto dei risultati estremamente positivi, grazie alla qualità del prodotto selezionato e alle scelte commerciali del Gruppo”, aggiunge infine la nota.

“Nonostante un 2021 che ha continuato a soffrire per la pandemia, è con grande soddisfazione che oggi comunichiamo i risultati in significativo aumento rispetto allo scorso anno e migliorativi rispetto alle previsioni del piano industriale 2021”, hanno commentato Andrea e Raffaella Leone, amministratori delegati di Leone Film Group.