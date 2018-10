Leonardo riceve il premio “Scientific Achievement Award” dalla Nato

Leonardo premiata dalla Nato Science & Technology Organization (organizzazione NATO per la scienza e la tecnologia applicate alla Difesa) per il contributo allo sviluppo di un approccio innovativo all’addestramento e alla simulazione. L’annuncio è arrivato nell’ambito dell’Euronaval, Salone dedicato al settore navale, in corso a Parigi.

La società guidata da Alessandro Profumo ha ricevuto il premio “Scientific Achievement Award” in qualità di membro del team “Modelling & Simulation”.

Il “nuovo metodo – spiega la società in una nota” si basa sul paradigma “Modelling & Simulation as a Service” (MsaaS), riconosciuto a livello internazionale come l’ultima frontiera per i sistemi di modelling & simulation”.

Leonardo ha contribuito allo sviluppo di questo nuovo metodo in collaborazione con il centro NATO “Modelling & Simulation Centre Of Excellence” (CoE) di Roma, attraverso la creazione di OCEAN (Open Cloud Environment Application), prototipo di una piattaforma Cloud per fornire un servizio di addestramento simulato per sistemi militari avanzati che utilizza realtà virtuale e immersiva.

“La soluzione, sviluppata da Leonardo nello stabilimento di Genova – spiega ancora la società – permetterà ai clienti di passare da un sistema di addestramento distribuito estremamente rigido a sistemi centralizzati basati su Cloud, che potranno fornire servizi on demand, e sarà configurabile a seconda delle necessità degli utenti. La postazione dell’allievo non sarà più un sistema fisico installato in un luogo specifico, bensì un terminale mobile dal quale connettersi da remoto ai vari servizi”.