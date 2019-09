Leonardo presenta nuovi progetti in Polonia

A salone di Kielce Leonardo e PZL-Swidnik puntano a sviluppare ulteriori collaborazioni con la Polonia con l’AW249 e i programmi aeronautici.

Leonardo partecipa alla 27° edizione di MSPO a Kielce (Polonia) dopo i recenti successi tra cui gli ordini per quattro elicotteri AW101 e altri quattro velivoli da addestramento M-346 e l’istituzione di Leonardo Poland, che confermano la stretta collaborazione con la Polonia e le sue forze armate. Durante questa edizione di MSPO, Leonardo e PZL-Swidnik presentano nuovi progetti per rispondere alla domanda di prodotti e sistemi di difesa all’avanguardia da parte delle forze armate polacche.

Durante la manifestazione, Leonardo presenterà nuove funzionalità e capacità per l’elicottero Sokol, modello di punta delle forze armate polacche. Il W-3PL Głuszec, la versione più moderna del Sokol, sarà esposto nell’area statica di Leonardo. Leonardo espone al suo stand (padiglione E – stand 23) anche l’elicottero AW101, selezionato lo scorso aprile dalla marina polacca per eseguire missioni di contrasto alle minacce sottomarine e di ricerca e soccorso. PZL-Swidnik ha un ruolo significativo nella produzione di tutti gli AW101 ordinati nel mondo ed è responsabile, come prime contractor, della consegna degli elicotteri alla Polonia entro il 2022.

Leonardo continua a lavorare sull’AW249, l’unico nuovo elicottero da combattimento attualmente in progettazione, per soddisfare un requisito delle forze armate polacche. Leonardo e PGZ hanno firmato una lettera di intenti per la futura collaborazione industriale su questo programma che può offrire all’industria polacca un’occasione unica di partecipare allo sviluppo di un nuovo elicottero e alle opportunità di export. L’SW-4 Solo è l’esempio di come Leonardo valorizzi le capacità di PZL-Swidnik nella tecnologia senza pilota. Dotato di avanzati sistemi e sensori prodotti da Leonardo, il Solo sarà coinvolto in due dimostrazioni navali, previste per novembre 2019 nel Mar Mediterraneo e per agosto 2020 nel Mar Baltico nell’ambito del programma OCEAN2020.

Durante la prima demo, saranno impiegati anche i radar e sistemi di comando e controllo Leonardo che si trovano a bordo delle fregate FREMM della Marina Militare Italiana. L’elicottero partecipa anche al progetto HELIMARIS, realizzato da PZL-Swidnik, in collaborazione con centri di ricerca e sviluppo e università polacche, con l’obiettivo di impiegare un elicottero a pilotaggio remoto per missioni marittime. Leonardo presenterà alla forza aerea polacca anche l’Eurofighter Typhoon, uno dei caccia multiruolo più avanzati al mondo. Leonardo è il leader della campagna per l’offerta del velivolo in Polonia. Il consorzio Eurofighter ha dimostrato di essere un driver tecnologico per l’industria aerospaziale europea con nove clienti e 623 aerei ordinati e offre enormi opportunità di partecipazione