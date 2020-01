Leonardo e Università Federico II lanciano l’Aerotech Academy

Un corso di alta formazione per studenti che si terrà da marzo a dicembre presso l’Aerotech campus di Leonardo a Pomigliano d’Arco.

Accordo tra Leonardo e l’Università “Federico II” di Napoli. A marzo 2020 partirà Aerotech Academy, un percorso di alta formazione su tematiche di frontiera dell’ingegneria in grado di fornire competenze e capacità operative spendibili in settori industriali a tecnologia avanzata.

L’iniziativa è gratuita (i costi saranno a carico di Leonardo) ed è rivolta studenti in possesso di un titolo pari almeno alla laurea triennale in ingegneria o altre discipline scientifiche. La domanda di ammissione dovrà essere presentata in modalità online attraverso l’apposito portale , entro le ore 14 del 10 febbraio 2020.

“Il programma didattico della Aerotech Academy 2020 si articola in tre filoni (le tecnologie core delle aerostrutture, l’industria 4.0 e la digitalizzazione, le sfide per i velivoli di nuova generazione), ciascuno dei quali ulteriormente articolato in specifici approfondimenti”, fa sapere la società in una nota. Le attività di formazione saranno riconosciute dall’ateneo e svolte tutte in lingua inglese.

Aerotech Academy avrà una durata di nove mesi – dunque fino a dicembre 2020 – e si svolgerà nel sito di Leonardo a Pomigliano d’Arco (Napoli) presso l’Aerotech Campus, il centro di innovazione sui materiali e i processi produttivi parte del nascente network dei Leonardo Labs.