Leonardo: 50 anni dal primo volo dell’elicottero A109

Il gruppo italiano guidato da Alessandro Profumo ha festeggiato i 50 anni dal primo volo dell’A109. Il primo elicottero di progettazione italiana a richiedere la certificazione al RAI (Registro Aeronautico Italiano). Così l’Azienda ha raggiunto un numero totale di oltre 1600 elicotteri leggeri bimotore venduti in 50 anni in oltre 50 paesi

Leonardo ha festeggiato i 50 anni del primo volo dell’elicottero A109, un prodotto iconico che ha permesso all’Italia di diventare una delle poche nazioni al mondo a poter vantare la presenza di un costruttore dotato di capacità autonoma di progettazione, sviluppo e produzione di elicotteri capaci di raggiungere grande successo sul mercato nazionale e internazionale.

Era il 4 agosto 1971 quando l’Agusta A109 spiccò il volo per la prima volta. L’A109 nacque dalla richiesta di Bruno Lovera, responsabile della progettazione e realizzazione di alcuni modelli di elicotteri dell’allora Agusta SpA. Il primo volo avvenne dopo solo due anni e mezzo dai primi studi di fattibilità, pilotato da Ottorino Lancia. Si tratta di un elicottero multiruolo a 8 posti biturbina con un rotore principale articolato quadripala, un rotore di coda semi-rigido bipala e carrello di atterraggio retrattile, e mostrò da subito qualità di volo e manovrabilità straordinarie. L’elicottero da 2,4 tonnellate fu certificato sia in Italia che negli Stati Uniti 4 anni dopo e commercializzato nel 1976.

Il prodotto divenne subito un successo e venne impiegato in molti ruoli oltre a quello del trasporto leggero, come per esempio eliambulanza e ricerca e salvataggio. Ciò ha permesso all’azienda di entrare anche nel mercato elicotteristico americano, altamente competitivo, dove ha potuto beneficiare della realizzazione del centro logistico di Filadelfia, destinato a diventare negli anni la sede della presenza industriale di Leonardo in campo elicotteristico negli USA per la produzione, il supporto ed i servizi di addestramento nel settore dell’ala rotante.

Da quel momento in poi iniziò l’inarrestabile e costante crescita dell’azienda nell’impegnativo mercato mondiale degli elicotteri leggeri bimotore con molteplici versioni e modelli di nuova certificazione per la più ampia gamma di applicazioni civili, di pubblica utilità e militari. Tra i nuovi modelli nella categoria da 3 tonnellate i popolari Power e Grand, nonché i più recenti GrandNew e Trekker, senza considerare le varianti militari e governative più personalizzate come LUH e Nexus.

Con il tempo, Leonardo ha progressivamente introdotto avionica digitale sempre più all’avanguardia, cabine più spaziose, nuovi componenti dinamici, nuovi motori e tutte le principali opzioni per quanto riguarda il carrello (fisso, retrattile, pattino), raggiungendo un numero complessivo che va oltre i 1600 elicotteri leggeri bimotore venduti in 50 anni in oltre 50 paesi in tutti i continenti per missioni in tutte le condizioni atmosferiche/ambientali, sia su terra che su mare.