Leonardo: 3 elicotteri alla polizia australiana

Il montaggio finale sarà effettuato da Leonardo a Varese e la consegna è prevista per la fine del 2019.

Leonardo ha firmato un accordo con la polizia australiana dello stato di Victoria. L’intesa riguarda 3 elicotteri intermedi AW139, forniti da StarFlight Victoria, che saranno impiegati dal Victoria Police Air Wing per effettuare missioni di pubblica sicurezza, pattugliamento, sorveglianza e ricerca e soccorso dall’aeroporto di Essendon.

Il montaggio finale sarà effettuato da Leonardo a Varese e la consegna è prevista per la fine del 2019. I nuovi elicotteri entreranno in servizio nel 2020 dopo essere stati modificati con gli equipaggiamenti di missione richiesti. Tra essi ci saranno un’avanzata console di missione, tagliacavi e verricello di recupero.

“L’ordine – sottolinea la società guidata da Alessandro Profumo – rappresenta un ulteriore successo per l’AW139, l’elicottero più venduto in Australia e nel mondo nella sua categoria e modello leader per l’elisoccorso con oltre 25 unità operative nel paese. Ad oggi, oltre 120 elicotteri di vari modelli sono stati venduti da Leonardo a clienti civili e governativi australiani”.

Rimanendo in Australia occorre ricordare che lo scorso 22 febbraio la società ha comunicato la propria partecipazione all’Australian International Airshow 2019 di Avalon, vicino a Melbourne, dove presenterà l’aereo da trasporto tattico C-27J della Royal Australian Air Force – impiegato per missioni di trasporto e protezione civile – e proprio l’AW139. Allo show verrà esibito anche un mock-up della cabina del convertiplano AW609 che potrebbe migliorare il servizio EMS in tutto il paese, combinando la velocità di un aereo tradizionale e la flessibilità di un elicottero.

A Piazza Affari, il titolo Leonardo guadagna lo 0,47% a 8,912 euro battendo la performance del Ftse Mib che viaggia invece intorno alla parità (+0,05% a 20.447 punti).