Léon Monet: in mostra a Parigi la collezione del fratello del grande Claude. Con Renoir, Pissarro e tanti altri

La collezione di Léon Monet, fratello dell’artista Claude, in una mostra al Musée du Luxembourg a Parigi fino al 16 luglio 2023

La collezione di Léon Monet frère de l’artiste e collectionneur giunge al Musée du Luxembourg di Parigi. Fratello di Claude Monet e il suo interesse per gli impressionisti e per la Scuola di Rouen lo portò a diventare sostenitore e collezionista di Renoir, Pissarro e tanti altri artisti.

La fama di Claude Monet e il suo ruolo di capofila dell’impressionismo sono ormai pienamente affermati, ma la personalità del fratello Léon, chimico dei colori, industriale di Rouen e collezionista, è ancora tutta da scoprire. Nel 1872 Claude Monet, tornato a Le Havre, dipinge Impressione, sole nascente (Musée Marmottan Monet), mentre Léon fonda la Società Industriale di Rouen e decide di dare un sostegno attivo al fratello e ai suoi amici impressionisti. Questi sono i primi della costituzione di una notevole collezione di dipinti impressionisti.

Léon Monet a Rouen

Riconosciuto per la sua “intelligenza vivace e pronta” e per il suo carattere “cordiale e schietto”, Léon Monet divenne una persona rispettata, molto coinvolta nelle numerose associazioni culturali che compongono la città di Rouen. Ha incoraggiato Monet ei suoi amici impressionisti a partecipare alla 23a mostra municipale, dove ha esposto lui stesso quattro opere della sua collezione. Grazie al suo costante interesse per gli artisti della sua generazione, gli impressionisti e i pittori della scuola di Rouen, ha riunito – con la collezione del suo amico François Depeaux – una delle più notevoli collezioni di arte moderna della regione di Rouen.



La mostra riunisce una serie di opere importanti, attorno a un viaggio evidenziato da Léon Monet per opere che evocano i paesaggi della sua infanzia trascorsa a Le Havre e anche il suo sviluppo professionale e familiare tra Rouen e le Petites-Dalles sulla costa della Normandia. Mette in risalto la personalità di questo collezionista, i suoi privilegi privilegiati con suo fratello Claude e con alcuni artisti della sua generazione come Alfred Sisley, Camille Pissarro e Auguste Renoir.

La mostra presenta anche ricette di colori, campioni di tessuti e libri contabili, evocando la Rouen industriale in cui si è evoluto Léon Monet. Creando un dialogo tra dipinti, disegni, fotografie e album a colori, la mostra getta nuova luce sull’intimità della famiglia Monet e sul gusto condiviso dei due fratelli per il colore. Mentre la chimica dei coloranti sintetici sta rivoluzionando la stampa tessile, la mostra evoca in gran parte il mondo professionale in cui si è evoluto Léon Monet e mette in risalto la città industriale di Rouen e le sue fabbriche “indiane”. Qui vengono presentati per la prima volta il primo quaderno di schizzi di Claude Monet, datato 1856, e il ritratto del fratello Léon, eseguito dall’artista nel 1874, anno della prima mostra impressionista a Parigi.

La mostra vede il supporto eccezionale del Musée d’Orsay, del Musée Marmottan Monet e dell’Académie des beaux-arts, Parigi.

Tra le opere esposte, la Parigi di Renoir

Pierre-Auguste Renoir “Paris, l’Institut au Quai Malaquais” 1872 © Courtesy of the painting owner

Il 24 marzo 1875, su iniziativa di Auguste Renoir, si tenne all’Hôtel Drouot una vendita di “Dipinti e acquerelli di Claude Monet, Berthe Morisot, A. Renoir e A. Sisley”. Come la prima mostra del gruppo degli “intransigenti”, presto denominati “impressionisti” dalla penna del critico Louis Leroy su Le Charivari, anche questa vendita suscitò le più aspre critiche della stampa dell’epoca. Durante questa sessione, Léon Monet ha acquisito due dipinti di Renoir, tra cui Parigi, l’Istituto di Quai Malaquais. Solo le dimensioni (38 x 46 cm) sono errate, come spesso accade nei cataloghi delle prime aste. Nonostante il titolo riportato in catalogo – Veduta di Parigi (Institut), riportato anche sul retro della tela – Léon Monet, fedele alle sue abitudini di collezionista, appose al telaio un’etichetta che recitava: “Renoir – Le Pont des SS Padri. L’Istituto. Collezione Leon Monet”.

Ovviamente, Renoir aveva in mente le vedute di Parigi prodotte dai suoi anziani, i pittori Camille Corot o Johan Barthold Jongkind. Con Parigi, l’Istituto al Quai Malaquais, si inserisce dunque nella tradizione, mantenendo toni ancora tenui ma scegliendo una pittura dalla luce potente e dal tocco liberato che si rivela decisamente moderna. Renoir organizza lo spazio in diversi piani e la profondità è data dal sottile sfalsamento delle figure che, da imponenti in primo piano, diventano minuscole sagome, sul Pont des Saints-Pères. L’Istituto sulla destra divide lo spazio in due zone, in primo piano il Quai Malaquais, poi il Quai de Conti nel suo prolungamento, nascosto dall’Istituto. Sull’altra sponda, il campanile di Saint-Germain-l’Auxerrois, di recente costruzione (1861), si staglia contro il candore abbagliante delle nuvole. Renoir traduce perfettamente l’attività brulicante di Parigi: lì una donna elegante con un cagnolino, qui un portascale, un vetraio o uno spazzacamino, servi, due amici che camminano e conversano fianco a fianco, o anche questi camminatori davanti ai librai. Questa luce e questo piccolo tocco abbozzato si ritrovano in una veduta simile, Le Quai Malaquais (1872), acquistata dal collezionista François Depeaux, senza dubbio dopo aver scoperto questa tela presso Léon Monet.

Opera di Copertina

Claude Monet

Intérieur ou Méditation ou Méditation. Mme Monet au canapé 1871

Paris, musée d’Orsay, legs de monsieur et madame Raymond Koechlin, 1931

© Rmn – Grand Palais / Gérard Blo

Alla 23a Esposizione Municipale di Belle Arti di Rouen, Léon Monet ha fornito diversi dipinti della sua collezione, tra cui due dipinti di suo fratello, Un canale in Olanda e Interno o meditazione, che rappresentano un “angolo di […] divano, [. ..] su cui cade la luce filtrata da una tenda di mussola”, secondo il critico Georges Dubosc del Journal de Rouen. Dopo l’esposizione di Spring Flowers nel 1864, prende forma un’altra strategia: scegliere di presentare due soggetti consensuali, un paesaggio e una figura. Sotto questo titolo si nasconde un ritratto di Camille Doncieux, modella preferita dell’artista dal 1865 e sua moglie dal 1870. Il dipinto è stato realizzato nell’appartamento londinese dove la giovane coppia si rifugiò dalla guerra franco-prussiana. Questo ritratto ha avuto vari titoli. Nel maggio 1871 apparve nella sezione francese della South Kensington International Exhibition con i titoli Repose, in inglese, e Méditation, in francese. Durante la sua esposizione a Rouen nel marzo 1872, il dipinto fu ribattezzato Interno, forse da Léon Monet che si occupò di tutte le formalità per suo fratello. Un anno dopo, il dipinto fu venduto a Paul Durand-Ruel a beneficio di Claude Monet, con il titolo La Lecture. Lo ritroviamo dieci anni dopo nel catalogo della vendita Chocquet, sempre con il titolo Meditazione.

Al di là del ritratto della cognata, quello che sicuramente ha toccato Léon Monet è il lavoro sul tessuto della meridiana. I fiori rossi del tessuto si intonano al fiocco che la giovane porta al collo e alla rilegatura del suo libro. Il ventaglio giapponese dai colori vivaci, posto sul camino, ricorda la collezione di Léon Monet, comprendente non solo stampe su carta crespa ma anche ventagli.