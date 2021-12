Lavoro, Tim: cresce la soddisfazione dei dipendenti del 20%

Negli ultimi tre anni la soddisfazione per il proprio lavoro è aumentata superando l’attuale benchmark delle aziende in Italia (73%) e quello internazionale dell’Industry (75%)

Aumenta la soddisfazione dei lavoratori Tim. Secondo l’edizione 2021 dell’Indagine di “Clima dei dipendenti del Gruppo Tim”, l’Engagement Survey realizzata insieme alla società Mercer – Sirota, per misurare il livello di soddisfazione dei dipendenti per il proprio lavoro. Secondo l’indagine, negli ultimi tre anni tale valore è aumentato di ben 20 punti percentuali.

Nel dettaglio, l’indagine ha coinvolto gli oltre 40mila dipendenti, con un duplice risultato sia in termini di partecipazione (83%) sia in termini di engagement (76%). Un valore che ha superato l’attuale benchmark delle aziende in Italia (pari al 73%) e quello internazionale dell’Industry (pari al 75%).





Un risultato raggiunto grazie ad un Piano di Azioni pluriennale e ad un ascolto strutturato e continuativo del personale. Le iniziative hanno altresì “garantito un supporto concreto alla qualità della vita privata e professionale dei collaboratori, consentendo loro di esprimere il proprio potenziale. In questa cornice i progetti di welfare aziendale realizzati dall’azienda, sono considerati un mezzo per incrementare il benessere e migliorare il work-life balance delle persone”, si legge in una nota del gruppo.

Infine, quest’anno il gruppo ha analizzato l’esperienza dei propri dipendenti anche attraverso il modello di “Great Place To Work”, ottenendo la relativa certificazione dall’istituto internazionale come “migliore ambiente di lavoro secondo i propri dipendenti”.