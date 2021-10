Lavoro, Men at work e inJob insieme con più filiali e assunzioni

Con il closing dell’operazione, scatta il piano con l’apertura di nuove filiali a doppio marchio in 10 Regioni e il raddoppio delle risorse complessive

Maw-Men at work e In Job Spa uniscono le proprie forze. Le due società forti nel settore delle human resources hanno varato il piano di sviluppo congiunto che prevede l’apertura di 80 nuove filiali dirette in Italia entro la fine del 2022, a doppio marchio. L’operazione era stata annunciata ma ora sono state completate le fasi di lavoro che consentono l’avvio dell’operativit. I piani prevedono l’apertura di nuove filiali a doppi insegna Maw e In Job in Lombardia, Veneto, Friuli, Piemonte, Trentino, Emilia, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio. L’apertura è prevista in capoluoghi e piccoli centri per permettere una copertura capillare di tutto il territorio italiano.

Il piano di sviluppo, sottolinea una nota, è un’altra importante tappa all’interno del percorso strategico del nuovo Gruppo guidato da Federico Vione, che punta a raggiungere il miliardo di ricavi entro il 2025 attraverso una crescita organica e per linee esterne, con il raddoppio del proprio organico entro il 2022, arrivando a 800 risorse complessive, grazie 400 nuovi inserimenti.

“Mentre tutti si spostano verso la digitalizzazione dei servizi, noi investiamo nella vicinanza a persone e imprese – ha spiegato Federico Vione, amministratore delegato di Maw -. Dove c’è il lavoro, vogliamo esserci noi, per aiutare le persone a realizzare le proprie aspirazioni e le imprese a trovare esattamente le risorse a loro necessarie”.

Maw è un’agenzie per il lavoro fondata nel 1998 e da allora in costante crescita. E’ presente in otto regioni con oltre 70 filiali. La società ha chiuso il 2020 con un fatturato di 270 milioni di euro e “il primo semestre del 2021 con una crescita superiore al 50% rispetto al 2020, confermando così la previsione di oltre 360 milioni di fatturato nell’esercizio”. In Job è stata fondata nel 2001 a Verona. Ha chiuso il 2020 con più di 50 milioni di fatturato, e conta 2mila dipendenti diretti e somministrati e 20 Agenzie. Il suo carattere distintivo è la selezione di personale qualificato in settori e marchi rappresentativi del Made in Italy.

Il closing dell’operazione che ha sancito l’investimento di MAW e In Job è avvenuto il 29 settembre. Nell’operazione MAW è stata assistita da Brera Financial Advisory come advisor finanziario. Per gli aspetti legali Carlo De Paoli è stato assistito da Conte Studio Legale di Venezia, MAW dallo studio Legance. La due diligence finanziaria e fiscale per MAW è stata gestita da EY.