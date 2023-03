Lavoro: mancano 52 mila diplomati ITS

Le imprese fanno fatica a trovare diplomati specializzati. Mancano soprattutto nel comparto industriale: meccanica e comunicazione i settori più richiesti. I dati di Unioncamere

Si fa fatica a trovare diplomati ITS (Istituti Tecnici superiori). Le imprese nel 2022 hanno cercato quasi 52mila diplomati ITS Academy senza successo. Le difficoltà di reperimento riguarda il 56% delle assunzioni per professioni. La richiesta di lavoro avviene per tutti i settori ma soprattutto in quelli legati al comparto industriale (18.550 richieste) e dei servizi alle imprese (17.850 entrate).

A denunciare la situazione è Unioncamere che in collaborazione con Anpal ha analizzato i dati dell’indagine 2022 del Sistema informativo Excelsior.

I numeri degli studenti in uscita dagli ITS crescono lentamente rispetto alle richieste del mondo lavorativo. Nel 2020 sono usciti solo 5.280 diplomati nel 2020. Dal 2013 ad oggi complessivamente sono usciti dagli ITS circa 20.000 studenti.

A luglio 2022, gli Istituti Tecnici superiori sono stati oggetti di un importante riforma nell’ambito del PNRR. Un modello formativo co-progettato in stretto raccordo tra mondo della formazione e imprese che mette i giovani a diretto contatto con le filiere produttive più avanzate.

I profili più richiesti

È il Nord Ovest con il 37% delle entrate previste, la zona che richiede maggiormente questi diplomati, seguito dal Nord Est con 23%, dal Centro con il 21% e dal Mezzogiorno con il 19%.

La regione con più richiesta è la Lombardia con 13.700 entrate previste, seguita da Lazio con 6.200, Veneto 5.300, Emilia-Romagna 4.600 e Piemonte con 4.300.

La meccanica è il settore dove c’è più richiesta di diplomati ITS Academy con circa 14.300 entrate previste (un terzo su un totale complessivo di circa 51.600 richieste). A seguire il settore comunicazione e dello sviluppo di sistemi software con 8.000 richieste. L’area elettronica, informatica e meccanica, invece, sono gli ambiti con la più alta difficoltà di reperimento sul mercato. Scarseggiano, principalmente, tecnici elettronici, progettisti e amministratori di sistemi e analisti e progettisti di software e elettricisti nelle costruzioni civili.

Cosa sono gli ITS?

Un Istituto tecnico superiore o istituto tecnologico superiore è un tipo di scuola italiana di alta specializzazione tecnologica, nato nel 2010, ovvero un ente di formazione di livello post-diploma non universitario. Un’ottima opzione per formarsi e prepararsi al mondo del lavoro.

Le aree tecnologiche interessate sono sei:

• Area Efficienza energetica

• Area Mobilità sostenibile

• Area Nuove tecnologie della vita

• Area Nuove tecnologie per il Made in Italy

• Area Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali –Turismo

• Area Tecnologie della informazione e della comunicazione.

I corsi sono costruiti attraverso una progettazione condivisa e partecipata con le imprese e gli altri attori del sistema. Gli ITS Academy hanno una durata di 2 o 3 anni, sono caratterizzati da una forte componente di esperienza in azienda (il 30% delle ore di formazione deve essere svolto in stage), e in più dell’80% dei casi assicurano una occupazione a un anno dalla conclusione del percorso formativo.