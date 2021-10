Lavorare in finanza: Banca Generali al top nel 2021

Secondo una ricerca dell’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza, Banca Generali è la miglior azienda dove lavorare in Italia. Al secondo posto c’è American Express e al terzo Banca Ifis

Nel campo della finanza e del private banking, Banca Generali la migliore azienda dove lavorare in Italia. Lo afferma una ricerca indipendente condotta dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza, che ha analizzato il panorama delle grandi imprese attive nel nostro Paese per valutare quali siano i migliori datori di lavoro in ciascun settore.

Nell’edizione 2021-2022 dell’analisi, l’istituto del Leone ha ottenuto il punteggio massimo (100 punti), spodestando dal primo gradino del podio American Express, che scende in seconda posizione. La medaglia di bronzo va invece a Banca Ifis (82,6 punti), mentre al quarto posto c’è Banca Mediolanum (61,1 punti).

Nella ricerca, l’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza ha preso in considerazione 27 indicatori, tra cui clima di lavoro, sviluppo professionale, prospettive di crescita, sostenibilità e valori aziendali. L’indagine è stata condotta attraverso vari canali: analisi diretta, social listening e impiego dell’intelligenza artificiale.