Lavazza: utili +44% nel 2021, fatturato record oltre i 2,3 miliardi e redditività ai livelli pre-pandemia

I profitti superano i 100 milioni di euro – Difficoltà nel 2022 a causa dell’inflazione – Sospese le attività in Russia e, per cause di forza maggiore, la distribuzione in Ucraina

Lavazza archivia il 2021 con un utile netto di 105 milioni di euro, in crescita del 44% rispetto ai 73 milioni del 2020. I ricavi sono aumentati dell’11%, a 2,308 miliardi, superando per la prima volta la soglia dei 2,3 miliardi. Lo fa sapere il gruppo in una nota.

Sul fronte della redditività, l’Ebitda del gruppo si è attestato a 312 milioni di euro (+23,3% su anno), con un margine al 13,5% (dal 12,1% del 2020), ai livelli del 2019. L’Ebit è risultato pari a 163 milioni di euro (+50,9%), con margine al 7,1%, anche in questo caso ai livelli pre-pandemia.

La posizione finanziaria netta è positiva per 283 milioni di euro, con una generazione di cassa operativa pari a 203 milioni, in miglioramento rispetto al 2020, quando era stata di 125 milioni.

La crescita geografica di Lavazza

A livello geografico, il gruppo ha registrato tassi di crescita del fatturato con una performance positiva in tutti i mercati, sia quelli più maturi come l’Italia (+6%) e la Francia (+10%) sia quelli in espansione come Nord America (+21%) e Germania (+14%).

Le parole dell’amministratore delegato

“Gli ottimi risultati del 2021 non sono solo un traguardo significativo per il nostro gruppo – ha commentato Antonio Baravalle, amministratore delegato di Lavazza – ma anche il punto di partenza per affrontare un anno estremamente complesso e sfidante, a causa del rialzo del prezzo di acquisto di tutte le materie prime che trattiamo (caffè verde in primis, ma anche packaging, energia, logistica) e dei rischi legati al drammatico contesto geopolitico attuale”.

Le previsioni per il 2022

Per quanto riguarda il 2022, la società stima che alcuni fattori già emersi nel 2021 come l’aumento dei prezzi (+80% sia per la qualità Arabica che per la Robusta) proseguiranno e avranno un impatto sulla produzione del 2022, anche perché l’inflazione dovrebbe permanere a fronte di un raccolto di caffè inferiore a quello dell’anno scorso.

Le attività di Lavazza in Russia e Ucraina

Lavazza ha deciso di sospendere le attività in Russia e, per causa di forza maggiore e impossibilità di rifornire il mercato, ha interrotto temporaneamente le attività distributive in Ucraina.