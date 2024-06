Lavazza, arriva il “venerdì breve” anche in fabbrica: premi fino a 15mila euro nel triennio 2024-26

Dopo la sperimentazione nella sede di Torino, Lavazza implementa il “venerdì breve” ai 400 lavoratori dell’impianto di Gattinara. Il programma concilia produttività e benessere con un orario flessibile, premi fino a 15mila euro, permessi migliorati ed estensione del congedo di paternità

Dopo il successo nelle sedi direzionali, Lavazza porta il “venerdì breve” anche ai 400 lavoratori dell’impianto di Gattinara, in provincia di Vercelli. Questo importante passo è frutto del nuovo accordo integrativo siglato con i sindacati (Fai, Flai e Uila), valido per il triennio 2024-2026.

Seguendo le tendenze di grandi aziende come Intesa Sanpaolo, Sace e Luxottica, Lavazza si impegna a conciliare produttività e benessere dei lavoratori con un orario di lavoro più flessibile. Erik Beligni, direttore relazioni industriali del Gruppo Lavazza, ha dichiarato: “il benessere dei dipendenti è da sempre al centro del nostro approccio così come il raggiungimento dei risultati di business; lavoriamo da anni per favorire uno sviluppo dello stabilimento che consenta di coniugare la ricerca dell’eccellenza produttiva, qualitativa e di servizio con la promozione di un ambiente stimolante, incentivante e flessibile che sia in grado di assicurare il soddisfacimento delle necessità di business ma anche del benessere e dei bisogni delle nostre persone, introducendo in questo caso anche interessanti opportunità in termini di bilanciamento vita-lavoro”.

Lavazza: cosa cambia con il nuovo accordo?

Il nuovo meccanismo permette di recuperare le ore aggiuntive lavorate il sabato riducendo l’orario del venerdì. Per ogni giornata di maggiore prestazione, verranno riconosciute 4 ore aggiuntive di recupero, permettendo così di realizzare il “venerdì breve”. Questa flessibilità oraria, già apprezzata negli uffici, era fortemente richiesta anche in produzione, ottenendo un consenso quasi unanime con il 97% dei lavoratori favorevoli all’accordo.

L’accordo prevede un nuovo modello di Premio per obiettivi, che valorizza sia le performance individuali che i risultati complessivi del Gruppo. In caso di eccellenza, il premio può arrivare fino a 15mila euro nel triennio.

Lavazza riconosce inoltre 250 euro annui in Ticket Compliment, oltre al premio per obiettivi. Chi sceglie di destinare il premio a servizi di welfare beneficerà di vantaggi fiscali e di un incremento del 10% della quota, a carico dell’azienda.

Inoltre, sono stati migliorati i permessi retribuiti per caregiver e genitori: 8 ore annue per accompagnamento a visite mediche e 4 ore per assistenza veterinaria. Sono stati introdotti anche 5 giorni di congedo di paternità retribuiti, aggiuntivi ai 10 già previsti dalla legge. Infine, viene esteso anche a Gattinara il programma di volontariato aziendale, permettendo ai dipendenti di usufruire di un giorno retribuito per attività di volontariato sul territorio.